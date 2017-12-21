營養師：糖友也應天天5蔬果

2017-12-21

記者王俊忠／台南報導

成大醫院針對今年院內305位18歲以上的糖尿病患問卷調查後發現，6成以上患者每週少於1天有達到吃「3蔬2果」的攝取標準，顯示多數糖尿病患者蔬果量攝取不足。

營養師建議糖尿病患者或一般人天天應達3份蔬菜、2份水果攝取量，意即「天天5蔬果」！

成大醫院營養師賴慧珊指出，糖尿病是一種慢性疾病，病人的健康飲食型態很重要，尤其醣類攝取來源應儘可能為全穀類、蔬菜、水果等高纖維食物。

賴慧珊表示，1份蔬菜為生鮮重100克，或煮熟後約家用飯碗的2/3碗；1份水果約為棒球大小的水果1顆，或切丁的水果1碗份量，且水果與蔬菜是不能相互取代的，尤其糖尿病患者水果攝取過量會影響血糖控制，要嚴守1天兩份原則，並依營養師建議攝取。

一般來說，糖尿病患沒有什麼水果禁忌，除了糖尿病、腎病變患者不能吃楊桃，且吃的蔬菜要燙過才能入口；糖尿病且合併心血管疾病者，就不能吃葡萄柚。

賴慧珊提醒，3份蔬菜與2份水果要平均分配在1天3餐食用，千萬不要在某一餐就吃完5蔬果，這樣飲食會失衡。

此外，她建議可嘗試蔬果入菜，蔬果選擇以當季新鮮蔬果優先，並考慮顏色搭配，以增加菜色變化，幫助天天5蔬果能達標，還可取代調味料使用，減少鹽分攝取，例如甜味可考慮用蘋果、芒果等；酸味可用鳳梨、番茄、奇異果等，只是糖尿病患者要記得扣除入菜的水果量，不要吃太多水果了！