280KG→110KG 贅皮現形 切除術重現平坦肚

2017-12-21

記者蔡淑媛／台中報導

綽號「阿弟仔」的呂宗憲因病態性肥胖，曾胖到280公斤，經胃繞道、腸繞道手術，終於瘦到110公斤，但是滿身贅皮至少20公斤非常難看，不僅難清潔又長濕疹，上週手術將嚴重垂墜到胯下的腹部贅皮切除做重建，終於有平坦的肚皮。

昨天他說，3個月後再接受胸、背手術，就能準備明年結婚了。

中國醫藥大學附設醫院整形外科醫師陳彥州說，巨胖會造成皮膚纖維斷裂，變瘦後肌肉可以鍛鍊變緊實，但皮膚彈性無法回復，造成滿身贅皮，如果瘦50公斤以上可考慮手術切除，但手術有5%到10%的傷口感染、裂開或「血清腫」（即堆聚液體中，含非常少量的血球或不含血球的體液）的風險。

阿弟仔從小就胖，國中就近百公斤，胖到280公斤連走路都困難，出門就醫還靠警消拆門窗扛出去。

4年前接受胃繞道手術，減重到170公斤，2年前再做腸繞道手術，瘦至110公斤，三高（高血壓、高血脂和高血糖）和痛風、脂肪肝都不藥而癒，以前一餐吃2個便當，現在僅吃1/3就飽了，並嚐試游泳健身，但一身贅皮嚴重，仍讓他自卑不已，上週接受贅皮切除手術。

阿弟仔的胸、腹、腰3大層厚重贅皮嚴重，陳彥州為他先做腹部整形術，從胸部到下腹部開刀近80公分，將表皮、真皮、皮下脂肪切除，再將皮下筋膜縫緊、重做肚臍，手術難度最怕出血，必須將皮下上百條血管都綁紮後再切皮，手術約8小時，切下面積約100×80公分、共8公斤重的贅皮，隔天阿弟仔就能下床走路。

阿弟仔昨天秀出變得比較平坦的肚子，笑說：「終於可以再去游泳了，不用承受異樣眼光了。」並預告3個月後還會接受手臂、胸部及背部的雕塑手術，準備完成明年結婚的心願。

另一名及小姐也因病態性肥胖接受胃繞道手術，一年半瘦身40公斤，也導致出現很多贅皮，但胸部嚴重下垂讓她最困擾，進行全乳重塑合併真皮懸吊拉提手術，重現自信。