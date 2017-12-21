雷射穿透玻璃心 北科大獲機電賽冠軍

2017-12-21

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對藍寶石玻璃、陶瓷等精密雷射加工設備動輒百萬到千萬元，台北科技大學師生組成「穿透玻璃心」團隊，運用智慧機械組裝，開發出「以同軸噴流噴氣輔助電化學放電加工玻璃微細孔」設備，讓雷射成本降至百萬元以下，這項設計昨日奪得「第三屆全球傳動機電創意實作競賽」冠軍。

成本降至百萬 具市場競爭力

北科大表示，不少高價位相機鏡頭、手機觸控螢幕等，都需要加工切割藍寶石玻璃等材質，但目前業界使用的相關雷射切割設備非常昂貴，北科大機械系師生何昭慶、陳家昌、林祐誠與林祐安組成「穿透玻璃心」團隊，研究新的雷射。

何昭慶表示，因藍寶石玻璃、陶瓷等材質雖然硬脆，但容易碎裂，新的設計「以同軸噴流噴氣輔助電化學放電加工玻璃微細孔」，是以機器視覺為基礎，加上專利設計，對材質進行細微鑽孔，提高加工效率與精密度，重點是大幅降低設備成本，組裝一套價格不到百萬元，具競爭力。

第三屆全球傳動機電創意實作競賽亞軍，由龍華科技大學「冠軍蛋生」團隊開發的「自動料理蛋達人」拿下，不同於工業上的開蛋器與煎蛋爐具，是把打蛋、噴油、翻鍋等作業濃縮成一台小機器，團隊成員魏德昇表示，只要將蛋放入機台軌道，就可以去忙其他事，機器會自動煎好熱騰騰的荷包蛋並用吐司夾好，希望未來機台有機會成為一般家庭的自動化料理小家電。