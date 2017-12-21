固定污染源空污基金 中部7縣市要求拿8成

2017-12-21

〔記者蔡淑媛、楊綿傑、劉力仁／綜合報導〕中南部空污嚴重，今天行政院院會要討論空污法修訂，中台灣七縣市中彰投苗雲嘉正副首長及代表，昨齊聚共同發出四項空品治理聲明，向中央喊話，要求提高地方分配空污基金比例、訂定全國鍋爐加嚴排放標準並全面補助、加速綠能發電、加碼補助公車及延伸中台灣捷運路網。林佳龍表示，將代表七縣市在院會向中央爭取支持。

環保署副署長詹順貴昨日表示，中部縣市的訴求，應由政院統一回應較恰當。

訂定全國鍋爐加嚴排放標準

七縣市共同聲明，包括︰一、「增加空污基金地方分配比例」，建議中央提高各污染物空污費費率，將地方原分配的六十％固定污染源空污費，提高至八十％，讓少污染源卻深受污染的苗、嘉、投等縣市能有經費防治，另移動污染源空污基金的二十％能依實際發油量撥付地方，專款專用。

二、「訂定全國鍋爐加嚴排放標準並全面補助」，逐年、分級訂定全國鍋爐加嚴排放標準，全面補助；三、「加速綠能發電」全力推動離岸風電及太陽能建置，取代燃煤機組。

最後要求「健全中部地區捷運及大眾運輸路網、公車營運補助全面加碼」，尤其台中以外其他六縣市的公車路網能全面由中央補助，幫助偏鄉公共運輸營運。

嘉義市長涂醒哲強調，空污費徵收，應以受污染地為考量，空污防制好的縣市並再給十％；嘉義縣長張花冠也說，嘉縣沒有工業，卻「趴著也中槍」，深受鄰近縣市污染，呼籲中央能補助電動車，帶動智能電動車產業；雲林縣長李進勇表示，防制空污要政府努力，百姓支持、環團監督，三管齊下。

徵收塞車稅？ 環保署不考慮

改善空污措施多，國外有些城市向車主徵收「壅塞稅」，或於特定時段限制車輛進入市區，環保署長李應元昨表示，目前仍希望以鼓勵代替管制，不考慮強制管制或多徵稅。

李應元表示，台灣能源結構在改變中，目前燃煤發電佔四十五％，要在八年內降到三十％，也設立發展綠電目標，推動智慧電表、時間電價，降低尖峰時間用電量。此外，考慮補助業者將工業或商業鍋爐燃料從油或煤，改為使用天然氣，和衛福部、經濟部等相關部會協調，改善數十萬家餐飲業排煙設備。