《發布混油案假訊息》富味鄉陳氏兄弟 沒收犯罪所得1.3億

2017-12-21

為股價扯謊 違證交法

〔記者楊國文／台北報導〕全國最大芝麻油廠「富味鄉」負責人陳文南與董事胞弟陳瑞禮，被控指示購買混油假冒純芝麻油，導致富味鄉損害一億多元，陳文南還另涉指示執行副總林秀蓉發佈不實訊息，謊稱相關油品全部外銷，影響股價；高等法院昨日審結，痛批陳文南等人「只關心口袋飽滿度」，不顧消費者權益，依證券交易法的背信等罪名，各判陳文南四年、陳瑞禮兩年六月、林女兩年四月徒刑，並持續將陳文南等人限制出境、出海。

高院也認定由陳文南兄弟佔有七成股份的富鼎資源科技有限公司，因本案取得巨額犯罪所得，昨依去年七月通過的沒收新制規定，沒收富鼎犯罪所得共一億三一三六萬餘元；合議庭指出，檢方若認為陳文南兄弟有脫產嫌疑，可立即向法院聲請扣押富鼎帳戶與相關財產。

陳文南判4年、陳瑞禮2年半

判決指出，陳文南、陳瑞禮除分別擔任富味鄉的董事長兼總經理與董事外，另成立富鼎公司，由陳瑞禮擔任董事長，陳文南擔任董事。兩人為增加富鼎收益，從二○一一年七月至二○一三年十月九日間，指示員工從富味鄉購入芝麻粕，榨油後，添加單價較低的白麻原油（實為混入玉米油的芝麻油），再賣回富味鄉，藉此獲取巨額利潤，使富味鄉遭受一億三一三六萬餘元之損害。

二○一三年十月底，富味鄉遭外界質疑販售混油，陳文南等人為避免影響商譽、股價下跌，要求執行副總林秀蓉指示員工在公開資訊觀測站刊登「進口棉籽油精煉後直接銷往國外，未在國內銷售使用」等內容，林還另在證券櫃買中心辦理說明會發布類似訊息，直到謊言被衛生單位拆穿，才承認混油均內銷，後遭檢方起訴。

高院指出，富味鄉的芝麻進口量佔全台總數三分之一以上，芝麻油的出口量更佔全台七成以上，其商業決策不該建立在利害關係人的「口袋飽滿度」，陳文南、陳瑞禮為使營運不佳的富鼎公司獲利，執意採購混油銷售，惟考量被告三人在偵查中自白，依法給予減刑，第三人富鼎公司的犯罪所得，應予沒收，全案仍可上訴。

混油案緩刑 若因本案定罪恐撤銷

法界指出，陳文南兄弟先前就曾將低廉的黃麻油混成純芝麻油販售，前年被依詐欺罪各判一年十月徒刑，得易科罰金六十六萬元，緩刑四年，且須繳交國庫兩千五百萬元定讞，依刑法規定，本案若在前案緩刑期間內定讞，緩刑恐遭撤銷。