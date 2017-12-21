西門町也有天價滷味 兩碗490元

2017-12-21

〔記者黃建豪／台北報導〕繼墾丁天價滷味爭議後，台北市西門商圈也出現疑似高價滷味，僅滷蛋、豆腐、王子麵等單品，兩碗不到半滿的滷味要價高達四百九十元。台北市消保官指出，若該攤販沒有充分告知滷味價位，就算是資訊不透明，將派人前往查察。

網友在臉書社團指出，近日有泰國遊客在西門商圈的滷味攤消費，有滷蛋、豆腐、豬血、王子麵、蘿蔔等，兩碗滷味買了四百九十元，因價格偏高，在網路上引起熱烈討論，有網友依內容物估算，認為頂多兩百元出頭，還有網友諷刺「台灣最賺錢的行業，賣滷味 」。

疑為流動攤販哄抬價格

對疑似販賣天價滷味，西門町徒步區發展促進會理事長劉家鑫直言是害群之馬。劉家鑫表示，依畫面來看，該滷味攤販地點確實位於西門町漢中街，但他很少看到，推測是流動攤販。他說，對於這種可能專做過路客，哄抬價格的離譜行徑 ，會要求轄區派出所加強取締這樣的流動攤販。

萬華分局則指出，他們有固定的攤整勤務例行巡察，但對於網友所指的攤販還不清楚相關訊息。

北市消保官派人查察

台北市政府消保官楊麗萍表示，滷味攤賣的東西，秤重量、商品單價標明，都要明確揭露，若在已清楚標示或口頭告知情況下，消費者還願意買就沒辦法，但若在價目表不清楚、沒有口頭告知甚至只有「時價」情況下， 就算是消費資訊不充分，他們會派人去處理。