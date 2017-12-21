診所賠本打公費疫苗 連署爭取處置費

2017-12-21

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕民眾習慣到診所接種公費疫苗，但部分兒科醫護人員不滿政府總是只給疫苗，其他保存、人事費用要診所自負，長期虧錢「做功德」，因此發起連署要求政府提供合理疫苗處置費，一週已有約三千人支持，週五將與衛福部長陳時中討論，盼問題可獲解決。

台灣兒科醫學會前副秘書長、高雄市柏仁婦幼醫院副院長王志祿表示，長期以來，政府只提供公費疫苗，但未提供相關保存、人事費用，猶如只給「水餃」，但瓦斯、鍋碗瓢盆要自己想辦法。雖然今年已補助一歲以下七診次公費疫苗處置費，但一歲以上疫苗仍未補貼，且用「診次」而非「劑次」提供費用也不合理，因有些家長會擔心疫苗合打有問題，寧願多跑幾趟，診所仍得倒貼。

盼政府補貼一劑100元

王志祿指出，初步計算，診所打一劑公費疫苗，包含材料費、診療費、冰箱設備費、電費、人事成本等就要三百五十元。過去辛苦忍耐也就算了，直到近日爆出公費疫苗又要新增Ａ肝疫苗，成了壓垮駱駝的最後一根稻草，地方診所不得不串連爭取，期待可編列每劑一百元的疫苗處置費。若週五談不攏，就會到公共政策網路平台提案要求政府正式回應，不排除祭出激烈手段。

中華民國診所協會全聯會理事長曾梓展指出，諸如冰箱、不斷電系統都是消耗品，全要診所自行取收，並不合理。

衛福部長：先同意再討論

陳時中表示，日前與兒科醫學會溝通，已釋出「從未表達出的更大誠意」，若還有連署，「不是很好的情況」，原則上，對於相關訴求會先同意，但也保留看看有無更好方案。