遊覽車資應含司機食宿費 違規最重罰5萬

2017-12-21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年初蝶戀花旅行團發生翻車意外，而後又陸續發生多起遊覽車事故，駕駛員過勞議題浮上檯面；交通部昨公告「旅行業租賃遊覽車契約應記載及不得記載事項」，明訂旅行社租賃遊覽車費用應包含停車費、過路費等規費，以及駕駛在外的食宿費用（以一人一室為原則），即日起實施，違者最高開罰五萬元罰鍰。

一人一室 但不會強制

觀光局表示，為保障旅行社及遊覽車業者雙方權利，這次應記載事項規定旅行社租賃遊覽車費用內容，考量住宿旅館不一，因此住宿費以一人一室為原則，但不會強制。

旅遊業：迫使調漲團費

旅遊業者對此規定多感錯愕。旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，目前遊覽車租金、駕駛住宿費、小費都是分開支付，如今觀光局要求包裹式付費，且要求駕駛員一人一室計費的規定，國旅團三天兩夜行程約漲兩三千元，成本增約三到五％。八天七夜的中客團影響更大，如果領隊、導遊和司機都要一人一室，七晚就要開廿一間房，成本會高出很多，等於迫使團費也將需調漲。

但遊覽車業者表示，樂見駕駛員有更好的休息環境，可更確保行車安全。

為預防危險載客，應記載事項也明訂，駕駛員在行程中，行車前應接受旅行業者確認未有飲酒情事，如確認有飲酒情況，應立即更換駕駛員；若因此導致行程延誤或不能完成當日行程，遊覽車業者除當日不得收費外，還要賠償當日費用。

此外，遊覽車業者應提供旅行業者車輛最近一次檢驗合格紀錄、下次指定檢驗日期、五年內事故紀錄、業者評鑑成績等資料供查。