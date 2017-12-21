跨年追夕迎曙 國家風景區活動滿滿

2017-12-21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕即將告別二○一七、迎接二○一八年，各地紛紛推出相關活動，觀光局彙整全台國家風景區年節活動，並推薦周邊景點、在地美食及伴手禮資訊，希望民眾把握明年第一個連假，進行賞夕陽、跨年、迎曙光三部曲之旅，幸福滿滿地迎來新的一年。

台南北門鹽田欣賞夕陽

想欣賞今年最後一道夕陽，觀光局推薦，台南北門鹽田擁有大型彩鹽地景，民眾可在大片鹽田中觀賞夕陽。或是到澎湖西嶼鄉漁翁島燈塔聽著草地音樂會歡送今年全台最後一道夕陽，都是十分浪漫的選擇。

想參加跨年，北部民眾可考慮到新北觀音山遊客中心一面聆聽音樂，一面遠眺台北一○一的跨年煙火；中部可選擇到全台最高的梨山參加歲末迎新活動，除了欣賞原住民熱情舞蹈外，還能順道到谷關泡溫泉。南部民眾則可參加屏東東港跨年晚會，一邊享用美食，一邊欣賞煙火倒映在大鵬灣潟湖上的美景。

台東三仙台迎第一道曙光

觀光局並在六個國家風景區內辦理迎曙光活動。東部民眾可前往三仙台參加曙光海洋音樂會，迎接本島第一道幸福曙光。離島則不妨參加馬祖北竿戰爭和平紀念公園的音樂表演，一起迎接新年日出，隨後還可參加升旗典禮及路跑活動，用健康及微笑迎接新年。

北部民眾推薦到東北角福隆海水浴場參加曙光音樂會，還能順道進行舊草嶺環狀線自行車逍遙遊，三貂角燈塔步道健行之旅等；中部民眾則可前往日月潭金龍山，健行在雲海山陵之間，於晨曦音樂聲中等待曙光乍現。

南部則有阿里山「日出印象音樂會」，可以欣賞到國立台灣青年交響樂團、女高音許景淳、男高音南賢天三方攜手的精彩表演。