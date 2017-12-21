竹苗15年來最枯旱 27日一階限水

2017-12-21

〔記者楊綿傑、蕭玗欣／台北報導〕竹苗地區水情不佳，達到十五年來最枯旱程度。水利署昨宣布，本月廿七日起調整竹苗地區水情燈號，從原本水情稍緊的綠燈調整為一階限水的黃燈，離峰及特定時段減壓供水，並要求政府機關及國營事業帶頭節水。

根據水利署資訊，目前竹苗地區明德水庫蓄水率僅有兩成二，是十五年來最枯旱狀況；永和山水庫蓄水率五成一，十五年來第三低；寶山、寶二水庫蓄水率五成二，十年來第二低，在在顯示水情吃緊。

台南地區水庫蓄水量吃緊

至於其他地區水情狀況，水利署副署長王藝峰不諱言，台南地區的曾文、烏山頭水庫目前有效蓄水量較歷年平均少一億六千萬噸，也須加強關注。

氣象局預告，目前這波強烈大陸冷氣團偏乾冷，週日將有另一波東北季風南下，強度逼近大陸冷氣團，迎風面北部、東北部水氣會增加，有局部短暫雨發生，可望為竹苗帶來降雨。但氣象局也警告，今年冬季氣溫偏暖，十二月降雨以北部、東北部為主，一、二月雨量則偏乾到正常。

新竹、苗栗、台南在今年八月後，因降雨量過少，陸續調整水情燈號從「水情正常」的藍燈變為「水情稍緊」的綠燈。竹苗地區歷經水資源調度仍未有起色，水利署昨召開災害緊急應變小組工作會議後，做出一階限水決定。

對於一階限水後影響，水利署副署長王藝峰說，政府機關及國營事業限制範圍包括停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，也將於離峰及特定時段（原則上為每天晚上十一時至隔天早上六時）減壓供水，對民眾日常生活幾乎不會有影響，估計可節水三％至七％。

冷氣團影響到明天清晨

氣象局預報員朱美霖則提醒，這波強烈大陸冷氣團預計影響到明天清晨，今明兩天夜晚清晨受到冷空氣及輻射冷卻加乘影響，可能打破今年入冬低溫紀錄；各地白天雖都能看見陽光，但北部一整天氣溫都低於廿度，感受上偏涼，中南部高溫則達廿三、廿四度，屬於日夜溫差大的類型，預計西半部、東北部低溫將下探十到十二度，嘉義以北空曠地區低溫恐達十度，民眾務必適時添加衣物。