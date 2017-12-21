接見好人好事代表 賴揆盼發揮功德台灣精神

2017-12-21

80歲陳李月卿阿嬤 賣麵存錢捐救護車

〔記者鍾麗華、蘇永耀／台北報導〕八十歲的陳李月卿阿嬤，在宜蘭市場賣麵、餛飩六十年，凌晨四點半開始包餛飩，每天包超過兩千顆，有時做到晚上十二點多才收攤，雖然利潤微薄，但她省吃儉用，十幾年存下二八○萬元；今年六月，買了輛救護車捐給宜蘭縣政府消防局，獲得今年的全國好人好事代表。

同樣獲獎的還有七十六歲的法籍神父劉一峰，他二十五歲時，飄洋過海到台灣傳教，常駐花蓮玉里天主堂，透過資源回收照顧失業的身心障礙者，轉眼已五十一載，一生奉獻給台灣的弱勢族群。從當初來台時什麼都聽不懂，如今他精通國、台、客語，還會說原住民語，今年四月領到台灣身分證，開心地說︰「哇系台灣人！」

漸凍人林詠沂 探病友分享奮鬥歷程

三歲時罹患小兒麻痺、五十八歲被診斷出漸凍症、六年前又發現肺腺癌，漸凍人協會副理事長林詠沂每天與時間賽跑，他趁著身體還能活動之前，不辭千里探視新病友，還深入學校、監獄分享奮鬥歷程，最終願望是建立「漸凍家園」。

行政院長賴清德接見二十八位好人好事代表時，感謝他們為台灣奉獻，推崇林詠沂雖為漸凍人，卻能堅守漸凍人協會副理事長的工作崗位；目前仍是學生的彭子奎，則因英勇救災獲得協會表揚。賴揆說，今年得獎代表包括神職人員、軍人、醫生、教授、企業代表、志工團體及學生等，每個人的事蹟都堪為全國表率，希望帶動更多人行善，發揮功德台灣精神。

副總統陳建仁接見時，除肯定得獎者，並期勉國人持續發揮好人好事的精神。他指出，這群代表帶著一顆關懷及大愛的心，扶弱濟貧，許多「艱苦人」因為有這些善心與善行，生活才得以擁有更多的「小確幸」。