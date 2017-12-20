癌因性疲憊 中醫可緩解不適

2017-12-20

記者蔡淑媛／台中報導

癌症患者在抗癌過程中，常出現「癌因性疲憊」，可透過中醫輔助治療緩解！

69歲的洪姓婦人2年前發現罹患乳癌，切除左乳並清除腋下淋巴後，接受放療及化療，並且使用標靶和荷爾蒙治療至今，卻出現疲倦、口破、暈眩、頭痛、失眠等症狀，讓她一度痛苦得想放棄治療。

直到中醫介入診斷她的體質為氣陰兩虛，用藥、貼灸、雷射針灸和耳針治療，大幅改善不適症狀，今年暑假能與家人到宜蘭出遊，持續抗癌。

不再病懨懨 有體力抗癌

中山醫學大學附設醫院中西醫療整合科醫師陳柏谷指出，根據台灣癌症基金會統計，有7成癌友有癌因性疲憊問題，原因不明，但放化療、標靶及荷爾蒙治療會加重症狀，出現疲倦、貧血、疼痛、脫水等，中醫辨證論治，改善不適症狀。

陳柏谷診斷洪婦因癌症治療造成體質氣陰兩虛，陸續以中藥黨參、麥門冬、石菖蒲等補氣陰，提振她的精神，考量她排斥針灸及怕感染問題，改以雷射針灸風池、足三里等穴道，治療頭暈、頭痛，也做中藥貼灸在厥陰俞、足三里、天樞等穴道，補脾肺、補氣，改善疲倦，最後做耳針治療，改善頭暈和睡眠。

洪婦每週接受2次中醫治療，症狀大為改善，不再病懨懨，提高生活品質，也更有體力持續抗癌。

可申請癌症專案健保補助

陳柏谷說中醫輔助治療癌因性疲憊，不限於乳癌，其他癌症也有效果，可申請癌症專案健保給付。