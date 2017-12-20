網拍Hello Kitty仿品 侵權市值近千萬

2017-12-20

〔記者許國楨／台中報導〕林姓女保險業務員是標準的Hello Kitty控，平時網購收集Hello Kitty等相關周邊商品，也會送客戶，因購買數量太多，演變到後來開始於網拍販售從中獲利，卻因售價遠低於市價而被警方盯上查緝，一口氣查扣Hello Kitty仿品達四萬餘件，侵權市值近千萬元。

保二總隊刑警大隊偵二隊日前網巡時，發現有賣家在蝦皮網站拍賣販售的Hello Kitty商品價格遠低於市價甚多，竟然二十元就能買到一件Hello Kitty商標圍裙。

警方掌握相關資訊查出賣家是三十歲的林姓女子，上門查緝，當場查扣文具、廚房、居家用品等應有盡有的Hello Kitty仿品達四萬餘件。警方指出，林女在蝦皮拍賣販售各種Hello Kitty周邊商品，價格從二元到二百五十元間，皆遠低於市價，吸引不少消費者衝著這粉紅潮流及低價而來，讓犯嫌賣場評價接近二萬筆，並且獲得蝦皮優選賣家。

林女供稱，因自己太喜歡Hello Kitty，平時會從網路購買相關小物品收集並贈送客戶，因購買數量實在太多且不了解法律，誤以為僅有精品類商品會觸法，商品都是向中國網路賣家購買，並從去年年中開始販售至今，每月營收三萬元，警方訊後依違反商標法送辦。