酒測風波 華航質疑機師工會煽動罷工

2017-12-20

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師工會抗議華航不當處分部分員工，但與華航協商破局。華航昨指出，身兼工會代理事長的傅姓機師不滿酒測未過遭解僱，工會因此抗議或煽動罷工，社會將無法認同。華航董事長何煖軒更首度喊話：「堅守飛安、酒測標準沒有讓步空間」；華航曾有慘痛教訓，紀律不能打折扣，飛安零容忍、沒有通融餘地。

日前投書本報的華航資深副總高星潢昨指出，七月十一日傅姓機師酒測未過，當天測出酒測值0.084，休息漱口後仍測出0.117，後續用大型酒測器也測出0.13；而華航早有規定，測出酒測值就停飛，逾0.1則解僱。但傅姓機師酒測未過當天就當選機師工會代理事長，即以工會幹部身分向勞動機關申訴不當勞裁，但遭駁回。

高星潢更表示，有機師這幾天收到工會有關罷工的問卷調查，指工會已著手煽動罷工。工會的做法是一場缺乏正當性、假公濟私的罷工行為。

何煖軒強調，華航名古屋空難犧牲近三百人是慘痛教訓，對員工紀律要求絕不能打折扣，工會同意由未通過酒測的機師擔任理事長，假工會名義申請不當勞裁，懷疑企圖塑造被打壓。

對於工會質疑華航忽略工會訴求而導致調解破局，何煖軒則說，工會訴求包括放寬酒測標準、改採抽血，「怎能同意？」驗血實務上有窒礙難行之處，而酒測器符合中央標準且與警方所用相同，法院也以呼氣濃度為裁罰基準，華航自二○○三年就明訂，近十年有五名機師喝酒被記大過、六人被解僱，工會理事長不能有特殊待遇。

工會否認發起罷工 反批破壞形象

機師工會則回應，華航是移花接木、斷章取義，企圖破壞工會形象，工會始終堅持「飛安第一、讓華航更好」；而傅姓機師解僱案已由司法程序解決，不是勞資調解內容，也未立即發起罷工。

工會聲明，支持民航局酒測零檢出，但要求更嚴謹的處分程序，工會訴求針對管理問題提出，華航卻避而不談。