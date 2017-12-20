Facebook小編注意 「按讚分享」觸及率恐下降

2017-12-20

〔記者吳柏緯／台北報導〕Facebook小編注意！未來「tag好友抽獎」、「分享貼文抽獎」或「按讚投票」等常見的FB行銷方式，可能再也行不通了。Facebook官方表示，本週新的演算法上路，調降這類「互動式誘餌」貼文的使用者觸及率，避免使用者受到這些貼文的干擾。

社群行銷是當今最主要的行銷方式，小到個人店面，大到知名品牌與公眾人物，都會透過粉絲專頁舉辦各式活動，增加知名度或提升與粉絲的互動。

不過從本週開始，這類的行銷方式不再管用。Facebook官方表示，從這週開始將用新的演算法並透過機器學習的技術建立偵測模式，降低這類「互動式誘餌」貼文的觸及率。

消息一出，立刻在網路上引起正反兩方的討論。支持者認為，這樣將有助於維持頁面的整潔，使用者也不會看到過多不必要的廣告、行銷資訊；但反對者擔心這次演算法改變，將衝擊行之有年的FB行銷模式。

社群觀察者施典志指出，任何消費型平台的使命皆為維持良好的用戶體驗。他認為，Facebook一定是從用戶的使用行為得到某些結論，必須調整塗鴉牆上的內容，以滿足用戶的使用需求。

施典志形容，這有點像是原本靠發傳單吸引過路客的夜市突然禁止發傳單，沒了過路客，店家又沒有建立起常客或口碑，吸引自來客上門，當然前途堪慮。他認為，和客戶建立緊密互動關係的「自來客行銷」才是行銷的基本功。

擁有近五萬名粉絲的粉絲專頁「政大厭世陣線」，每月都會有一、兩次和片商合作抽獎贈票行銷。粉專小編強尼表示，他當然會擔心觸及率下降，但「上有政策，下有對策」，新的行銷模式應該很快就會出現。

並非所有「按讚分享」的貼文都會被調降觸及率，Facebook強調，例如失蹤協尋、事業募集資金或徵求旅遊建議等尋求他人幫助的貼文，將不會被視為「互動式誘餌」。