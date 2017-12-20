初體驗 元旦連假西部國道高乘載／ 凌晨0時到5時 國道免收費

2017-12-20

〔記者鄭瑋奇、蕭玗欣／台北報導〕下週末就是元旦假期，以往西部國道僅於春節、清明四天連假實施的高乘載管制，交通部將首次於元旦連假中實施；另外，元旦三天連假每日凌晨○點至五點，也將實施國道夜間免收費措施。

高公局預估 連假第二天、31日車流量最大

元旦三天連假，高公局預估國道全線最高車流量會在第二天、約一百一十八百萬車公里，而三天的國道交通量估計都比平日增達一．二倍至一．四倍。交通部表示，元旦假期與其他連假不同，民眾多會參與地方跨年活動，預估連假第二天、三十一日會有較多北上或南下跨年的車潮高峰；而返回工作崗位的車流則預計在元旦、連假最後一天，不像其他連假會出現在收假前一天。

也因此，交通部這次選在元旦、連假第三天上午九點至中午十二點，於國道一號北上嘉義系統—后里、國三北上水上系統—大甲間各交流道入口匝道，以往北返瓶頸路段的中部國道，實施高乘載管制，車輛至少坐滿三人才能上國道。

至於每逢連假必塞的國道五號方面，南下南港系統—石碇路段、於假期第一、二天上午七點至中午十二點，北上蘇澳—頭城路段則於第二、三天下午三點至晚間八點，都會實施高乘載管制。

至於今年國慶連假首度實施日間離峰優惠，於連假首日及最後一日離峰時段提供全線通行費打七折優惠，期望達到分流效果，但交通部路政司簡任技正胡迪琦表示，實施後，白天車流量變得沒有特別的高峰與低谷出現，且車流轉移效果不明顯、約僅二％，這次元旦連假的費率管理措施，便回到最原始的「夜間免收費」方案。

十二月二十九日至一月一日期間，共有十四家國道客運業者、一○一條路線，提供票價平均八五折優惠。搭完國道客運或台鐵後，轉乘台北市市區公車以外的在地客運路線，還可享一段票或基本里程免費。

觀光局昨也宣布，即日起與台灣高鐵合作推出「台灣觀巴+台灣高鐵聯票」，只要在「台灣觀巴」官網選購卅四條行程並加購高鐵車票，就享有高鐵八折購票優惠，活動截至明年底。此外，明年二月底前，訂購「台灣觀巴」行程，可再加碼打八折，民眾可趁早規劃假期。