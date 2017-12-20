氣溫降 疫情升 流感下週進入流行期

2017-12-20

36歲男發病5天去世 疾管署：元旦連假小高峰

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署統計，上週類流感門急診就診達六萬六五一三人次，較前一週增十五％，並新增五例重症、一例死亡個案，且近四週流感群聚已有十四起，主要發生於校園，預計下週進入流行期，元旦連假恐就有一波小高峰；另腸病毒D68型持續增加，初步規劃幼兒園以下班級出現一名D68型重症，可停課一週的新停課標準。

3歲女童進加護病房 最小重症個案

疾管署副署長羅一鈞表示，上週新增五例流感重症，一例為南部三歲女童，十二月初發病，確診Ａ型流感，為今年十月本流行季迄今年紀最小重症個案，仍在加護病房治療。

防疫醫師黃婉婷指出，死亡個案則為一名三十六歲男性，有慢性腎臟、心血管、神經肌肉等疾病，發燒後第四天呼吸困難、嘴唇發紫，掛急診並住院，確診Ｂ型流感，發現嚴重雙側肺炎合併呼吸窘迫、低血壓，治療效果有限，發病到死亡僅約五天，是本流行季年紀最輕的死亡個案。

疾管署主任劉定萍說明，本流行季共六十二例流感重症，其中三例死亡；目前社區流行病毒以Ｂ型為主。羅一鈞強調，預計最快下週進入流行期，若天氣持續降溫，估計元旦連假就有一波流感疫情小高峰。

腸病毒D68型 擬改一例重症就停課

另外，腸病毒D68型持續增加，上週再增兩例重症。黃婉婷說明，為北部十三歲女童與中部五歲女童，出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀後，突發上肢或下肢無力，前者在一般病房治療中，後者已出院但復健中。

黃婉婷指出，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，少數會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，但較少出現疱疹性咽峽炎或手足口症等腸病毒典型症狀，若家中嬰幼兒有急性肢體無力狀況，要快送醫。

羅一鈞表示，擬將腸病毒D68型臨床表現納入重症通報條件，最快本週公布，且專家建議將D68型納入停課標準，除了班上出現兩例以上輕症，各縣市可評估停課外，初步規劃擬新增幼兒園以下班級出現一名D68型重症，將可停課一週。