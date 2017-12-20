曾是古惑仔 劉民和靠信仰擺脫毒品

2017-12-20

記者吳柏軒／專訪

六十六歲的台灣晨曦會總幹事、牧師劉民和榮獲首屆堉璘台灣奉獻獎，獎金高達三千萬，他在香港出生，十五歲時就一邊念書、一邊混黑社會，也因此接觸到毒品海洛因，從此墮入長達十年的吸毒地獄，為了毒品幹盡壞事。父母為了阻絕環境影響，把他送到台灣念高中，但他還是繼續吸毒，卻也扭轉了他與毒品糾葛、進而奮戰的人生。

離港來台 扭轉人生

「不要恨人，唯有愛可以彌補恨，這是母親對我影響最大的一句話。」劉民和說，廿四歲那年被黑道追殺，抓到山上綁起來毆打，全身重傷、肋骨斷裂，躺在病床上瞥見母親跪在床邊，一邊哭、一邊為他禱告，還要他放下仇恨。他心想不如死馬當活馬醫，前往教會參加福音戒毒。

福音戒毒遍及7國

劉民和說，戒毒時身體很痛苦，但撐過最初十天到兩週左右，生理的癮就戒得差不多，最難的是「戒心」。信仰改變他的人生，他開始用自身經驗幫助其他人戒毒，在香港工作七年，之後在台灣開辦晨曦會福音戒毒卅三年。

劉民和說，晨曦會除了台、港，也在世界各地華人圈推動福音戒毒，已經遍及七個國家，開設超過廿個戒毒所，至今幫助過五、六千人，統計成功戒毒者約廿六％，而一個人要真正脫離毒品，並成為幫助他人戒毒的服務人員，更要花五、六年時間。

台灣吸毒者年輕化

談到台灣毒品問題，劉民和直言：「越來越嚴重！」光旗下戒毒所面臨的吸毒者就有年紀下滑的趨勢，他親眼看到十一歲少年來戒毒，因為他九歲就因單親、輟學，在公園遇到壞朋友被誘惑。他強調，戒毒是全民問題，但政府防毒政策又越來越鬆，教師、官員、輔導人員更不懂煙毒文化，各界必須更正視問題的嚴重性。

過來人更有助戒毒

「幫一個人戒毒，可以拯救一個家庭，更能降低社會成本。」劉民和認為，透過戒毒成功者的經驗，回頭可以幫助更多其他吸毒者，因為自己走過，將更有耐心與愛心，他還說：「我自己也原諒了當初曾殺我的人，去寬恕，去傳教，把心裡的恨真正放下。」