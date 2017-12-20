「第一屆堉璘台灣奉獻獎」／奉獻戒毒40年 劉民和牧師獲獎3000萬

2017-12-20

〔記者吳柏軒／台北報導〕獎金高達三千萬元的「堉璘台灣奉獻獎」，昨日公布第一屆得獎人，由在台、港默默從事戒毒工作四十年的晨曦會牧師劉民和獲得，表彰其奉獻心力協助戒毒者，也希望喚起社會重視台灣毒品氾濫的問題。

台灣奉獻獎是宏泰企業創辦人林堉璘創辦，他在前年將名下財產公益信託，創立教育文化公益基金及基金會。奉獻獎發出三千萬元獎金，希望獎助「致力解決台灣社會問題、默默推動台灣進步」的人士。

該獎自九月對外公告接受徵件，共來自一一七件個人、一○五件團體報名，由社會賢達九人組成遴選委員會經過初選、複選及實地訪查等，最終結果昨出爐。

遴選委員會代表、政大名譽教授吳靜吉表示，遴選過程很掙扎，但劉民和用自身經驗，同理心幫助吸毒者，一步一腳印尋求資源，建立一個由戒毒者來幫助其他吸毒者的良好模式，更延伸至其他國家，真正發揮了影響力。遴選委員沈春華也說，內部遴選經過激辯，選出劉民和是希望藉其經歷來證明，每個人都能有為台灣奉獻的能力。

執行長林鴻南盼帶動正能量

公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金諮詢委員會執行長林鴻南表示，希望劉民和善用獎金資源，把從事的事情做得更好；也希望拋磚引玉，因為每個人都有奉獻的能力，即使微小，匯聚起來，都能為社會帶來正面能量。

劉民和說，福音戒毒一年的預算約五千多萬元，所幸有許多教會支持其理念而捐獻贊助，三千萬元獎金將投入成立戒毒教育訓練中心，培育更多下一代的戒毒服務人才；也將成立國際晨曦會，持續推動福音戒毒。

另捐贈3人、3團體各300萬

另外，遴選過程中，遴選委員發現台灣還有許多愛心人士，基金會決議另再捐贈三名個人、三個團體各三百萬元，包含被稱為「糖尿病之父」的醫師林瑞祥；來台半世紀照顧身心障礙者的法籍神父劉一峰；在南投偏鄉培育經濟弱勢的空手道教練黃泰吉；照顧原鄉部落的愚人之友社會福利慈善事業基金會；創新服務照顧老弱的中華聖母社會福利慈善事業基金會；創立均一教育平台的誠致教育基金會。