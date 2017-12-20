反建雙溪水庫 居民要求先改善3成漏水率

2017-12-20

〔記者劉力仁／台北報導〕民國八十五年曾規劃的雙溪水庫興建計畫，因地方民眾反對，加上環評委員要求進行二階環評，導致計畫中止。未料事隔多年、經濟部水利署於民國一○二年再申請環評審查，加上被列入「前瞻計畫」，整個計畫又復活，二十九日即將進行現場會勘及公聽會。反水庫興建民眾強調，解決基隆缺水問題，首要改善基隆高達三成的自來水漏水率，而非花百億公帑興建雙溪水庫。

原已中止 又被列入前瞻

根據雙溪水庫環評說明書，雙溪水庫預定地位於新北市雙溪區丁子蘭村，水源來自於雙溪河支流丁子蘭溪，淹沒區面積約五十五公頃，水庫容量約一五六○萬立方公尺，供應東北角地區、基隆民眾民生及工業用水。

反雙溪水庫自救會會長呂瑞弘表示，興建水庫將迫使世居當地的居民搬遷，剝奪人民的居住權及生存權。另一位自救會成員林曾文彥表示，基隆漏水率超過三成，還有新山水庫可供水，當務之急是改善漏水問題。地球公民基金會專員吳其融表示，東北角一帶全年降雨量穩定，利用貢寮堰取水，搭配新山水庫、西勢水庫，已能穩定供水。

台灣原生植物保育協會常務監事陳世揚、中華鳥會專員呂翊維表示，雙溪水庫預定地丁子蘭溪附近生態系統完整，常見特有種鳥類及保育鳥類藍腹鷴、林鵰、八色鳥蹤跡，適合生態旅遊。

水利署：依法環評、溝通

面對各方質疑，水利署副署長王藝峰表示，水利署是以開源、節流、調度、備援等四大面向，多元進行水資源規劃並相互支援。雙溪水庫和基隆、新北用水息息相關，除將依環評法進行環評，也將與地方人士充分溝通。