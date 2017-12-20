冷氣團增強 明後天清晨低溫探10度

2017-12-20

〔記者蕭玗欣、楊綿傑、張菁雅／綜合報導〕冷空氣不斷增強！氣象局昨將這波冷空氣升級為強烈大陸冷氣團，因這波冷空氣性質乾冷，今天各地白天都能見到陽光，但受輻射冷卻影響，低溫將比上一波更低。明、後兩天清晨則是冷氣團威力最強的時候，台北市低溫下探十二度，北部及宜蘭低溫約十二、十三度，中南部十一、十二度，空曠地區甚至僅十度左右。

伴隨強烈大陸冷氣團而來的境外污染物，也影響外島金門的空氣品質，今天金門AQI會達到對敏感族群不健康的警戒橘。雲嘉南受揚塵影響，今明可能亮起橘燈，指標污染物為細懸浮微粒PM2.5，高屏地區則因擴散不佳，恐達不良紅。

天氣方面，氣象局預報員李孟軒說，今天水氣減少，各地高溫比昨天上升一到兩度，但低溫更低、日夜溫差更大，民眾別被白天陽光騙了。北台灣低溫預估約十三度，高溫也僅約十六、十七度；中南部高溫預計廿二至廿四度，入夜後輻射冷卻現象明顯，低溫預估降到十三、十四度。明後天清晨低溫還會再下降。

週五高溫回升2度 下週日又轉濕冷

冷氣團預計週五慢慢減弱，各地白天高溫可望回升兩到三度，但北部高溫仍低於廿度，中南部高溫則有廿二到廿四度，東部廿一到廿三度，恢復至多雲到晴的天氣。

下週日又會有一波微弱東北季風通過，屆時北台灣及東北部地區又會轉為有雨的天氣，中部以北、宜蘭地區低溫下探十四、十五度。

對於空污法第十二條規定各區域實施總量管制，依現行規定，環保署須「『會同』經濟部」公告實施，台中市長林佳龍昨天表示，他支持環保署提出的「『會商』經濟部」版本，避免空污防制繼續受經濟掛帥左右。

多個縣市聲援反空污，跨年不再放煙火，台北一○一表示，一○一煙火具世界知名度，觀光價值高，不會停放 ，但會減少施放量，以往三萬發，今年降至一萬六千發。