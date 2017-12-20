農保資格放寬 實際耕作即可投保

2017-12-20

〔記者蘇芳禾、吳欣恬／台北報導〕目前農保投保資格有一定的門檻，但很多實際務農的中壯年農民，因為沒有農地，沒辦法取得農保，很多貸款也沒辦法申請，民進黨立委蔡培慧昨召開記者會為他們請命。農委會輔導處處長朱建偉表示，農委會將把人、地脫鉤處理，保障實際耕作者的權益， 預計明年二月擬定相關辦法並公布。

目前農保的投保資格認定，須符合兩大原則，一是實際從事農業生產，另一則是以農作維繫生計；而目前都以合理使用農地的證明，包括持有○．一公頃或租用○．二公頃，作為有從事農業生產的證明。但在過去三七五減租的陰影下，年長農民擔心若出租，未來將無法回復，因而不願出租。

與會的水稻農吳佳玲表示，宜蘭有很多外地移居務農的人，無法加入農會或投保農保，只能保其他保險，拿不到農保的相關給付、補貼，希望可以用其他佐證資料，證明務農事實，取得農保。吳佳玲說，農委會與其一直鼓勵人們進入農村，不如讓已經在農村的人，做好完善保障，這樣農村才能生生不息。

朱建偉表示，農委會將針對實際務農、但不符合現行農保投保資格的農民進行放寬，比如最近完成數十年無法處理的蜂農農保，認定標準改成是否實際養蜂。此外，台大實驗林很多土地這幾十年來都租給農民使用，由於土地是台大所有，導致耕作者沒辦法取得農保資格，現在由台大列冊給農委會，農委會再依照名冊給他們農保。

未來，對於以口頭契約承租農地的農民，擬由各地區農改場協助出具證明；在河川地耕種的農民，將協請水利署提供清冊。

另外，也將透過青年農民聯誼會，或辦理有機驗證、友善耕作等農委會專案的農民進行盤點，希望協助實際務農的農民都能投保農保。

根據最新資料，到十月為止，農保投保人數達一一八萬七千八百多人；透過七十六個農業相關職業工會投保勞保的人數，則有四萬六千八百多人。部分農民也會選擇一般國民年金保險，因為保費比勞保更低。