未強制農舍臨路 農民憂農地炒作再起

2017-12-20

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕針對宜蘭縣政府預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」，老農王得利和新農吳紹文都指出，縣府要想辦法杜絕農地炒作，才能真正達到農地農用。不過，也有肯定的聲音，老農葉慶文就說，新政策將農舍與農業設施集中配置，可以保全農地完整。

守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮表示，農委會要求農舍要臨路臨側，縣府的做法卻跟中央牴觸，陳金德就是要把農舍和農業設施綁在一起，讓農舍可以蓋得裡面一點，有心人士就可以在農舍前方，用任何名目蓋農業設施，讓農舍不再臨路臨側，等於變相鼓勵大家多做農業設施。

到宜蘭種田三年多的水稻蔬菜農吳紹文也說，縣府如果沒有做到農民資格實質審查、限制農舍移轉年限、確實取締違規農舍，就是沒有處理到最根源的問題，對於新的審查辦法，很多人會看準四十％範圍，想著如何違規亂建，讓農舍交易市場再活絡起來。

六十七歲的王得利務農五十多年，種了三十多甲水稻；他說農舍蓋在哪邊不重要，重點是不能隨意轉移，農地不要被炒作才是最重要的，不希望農田都變成水泥。

王得利家的農田，傳到他已是第四代。他說，之前農地被炒作，一坪飆到三、四萬元，現在沒有這樣的價錢，有些人心理不平衡，怪罪縣府管農舍，但種田的真正農民，是不會管農地價格是高是低。

有人肯定政策 可保全農地完整

「可以保全農地完整。」六十歲老農葉慶文說，自己從六歲開始種田，很讚賞新政策的規定，這樣剩下六十％可以完整的農地農用，不管是種水果、種水稻等都很方便，富麗農村本來就是政府要發展的政策，原本臨路臨側的規定太嚴苛。