宜蘭農舍、農業設施 須集中配置／縣府預告審查辦法草案 縱深不得超過農地40%

〔記者簡惠茹、吳欣恬／綜合報導〕宜蘭縣政府昨天預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」，明確畫出「農地保存線」。代理縣長陳金德說，為確保農地完整性，農舍加農業設施要臨路、集中配置，不得超過整體農地平均縱深四十％，沒有蓋在田中央的問題，有些規定比農委會還嚴格。農委會官員則回應，宜蘭縣府認為比農委會的規範更嚴是「各自解讀」，例如農舍和農業設施興建分別依據不同的兩個辦法，如何合併審查？
縣府稱規定比農委會嚴格
對於宜蘭縣的草案，農委會的解讀是，直接將農舍和農業設施合併不得超過農地面積四十％，質疑「如果不蓋農業設施，農舍是否就可蓋到四十％」？陳金德強調，依據農舍興建相關辦法，農舍與農業設施不得超過農地面積四十％，其中的農舍不得超過十％，這部份並未改變。
農委會：早已函文集中配置
有關農舍配置位置，宜縣預告的審查辦法提及，「農舍及農業設施用地應臨路集中配置，自道路境界線至該區塊後側境界線的深度，不得超過整體農地平均縱深四十％；其中農舍用地得矩形配置於農地地界線側及臨接道路，或其他不影響農業生產環境及農村發展之適當位置。」宜縣府指農委會只規定農舍要蓋在臨路臨界，對於農業設施並未限制，反而可能造成農地零碎化。縣府要求集中配置，至少可保持六十％以上的農地完整性。農委會官員則說，為了農業生產的便利，農業設施本來就應集中配置，農委會曾函文各地方縣市政府，農業設施應避免建在田中央。
有關農舍廢污水排放，陳金德說，農委會規定要符合放流水排放標準，宜縣新辦法要求，須符合宜縣加嚴的排放標準，污水處理設施的放流水，以貯留並二次淨化利用於農作澆灌為原則。農委會官員反問：「如果沒做好淨化，污水用於農作澆灌，造成農地污染怎麼辦？誰來檢測污水淨化有達標準」？
此外，對於農業設施的圍牆有高度限制，申請農業蓄水設施須種水生植物，不會讓它變成「游泳池」。農委會官員則質疑，「那麼有無可能變成景觀池」？
宜蘭縣府指出，廿三日將在宜蘭大學舉辦政策公聽會，邀請各界參與討論，新辦法最快明年元旦上路，之後會再提出輔導措施，對於違規農舍將依照違反區域計畫法與都市計畫法開罰。