脊損半癱運將 改裝小黃自力更生

2017-12-19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕半癱勇運將！年近半百的林東鋒六年前意外成脊髓損傷者，下半身癱瘓，為養家活口，開著改裝的「手動計程車」。雖掛著尿袋、只用上半身開車，照常跑透透，他驕傲地說：「我很有尊嚴地打拚生活！」

林東鋒曾是大貨車、遊覽車司機，六年前操作堆高機搬運水泥時，吊鉤鬆脫牽動堆高機翻覆，遭壓在下方的他脊髓受傷。他說，聽到醫師宣佈他無法再站起來時，只「受到打擊一下子」，因為想到妻兒、家庭責任。

林東鋒傷後進出醫院復健多年，一年前開始思考如何維持家計。他想到自己最擅長駕駛，買了中古計程車，將一般踩在腳下的油門及煞車，改成能一手掌握的「手控計程車」，在取得計程車駕駛人執業登記證後，加入車隊當起小黃運將。

因下半身無法使力，他每天出門跑車靠妻子協助坐進駕駛座後，但因無法自力移位，猶如坐困車裡。有一次載到職務再設計的老師，經他引介申請台中市勞工局的服務，終協助他排除障礙，包括補助輕便型輪椅和移位板，讓他能在駕駛座與輪椅間自由移動；駕駛座椅也改裝為電動，方便空出空間取用收納在副駕駛座位的輪椅代步；另加裝定速器，減緩他左手因長期握壓油門檔的不適。

成為半癱運將近一年來，林東鋒說，多數乘客並不會特別注意到他的身體或行車狀況有何不同。曾有乘客因等不到他下車幫忙搬行李，大力關車門抗議，他說明自己的情況，對方尷尬致歉，接著大力鼓勵。

他說，十之八九的乘客都替他加油，是他的正向能量，也感謝政府的補助，讓他深刻感受處處有溫暖。