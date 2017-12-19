麥當勞開放小額刷卡付費

2017-12-19

刷卡買漢堡！多元支付成為消費趨勢，為更貼近消費者需求，台灣麥當勞與聯合信用卡處理中心進行系統設計開發，即日起在台北林森二、三重重陽、台北舊宗、林口復興等4家分店啟用「信用卡小額支付服務」，消費者持信用卡至上述4家門市消費，1000元以下即可享有交易免簽名的快速結帳付款服務，是台灣第一個可刷信用卡的連鎖西式速食業者。

台灣麥當勞表示，農曆年前台北市麥當勞餐廳將全面提供刷卡服務，明年3月全台全面導入刷卡消費，屆時歡樂送線上訂餐亦可刷卡付費。

（圖文：記者楊雅民）