普拿疼藥布、綠油精 漲幅逾一成

2017-12-19

〔記者林惠琴／台北報導〕家庭常用藥品喊漲！知名的普拿疼痠痛藥布共五款，將於明年一月起調漲十五元至三十九元不等，漲幅超過一成，另綠油精、國安感冒液、明通治痛單液也於近期調整售價，最高喊漲超過兩成！

五款普拿疼痠痛藥布，包含普拿疼肌立水性痠痛藥布五片、九片，普拿疼肌立痠痛藥布八片、二十一片，及普拿疼痠痛貼布小油布十二片，將從現行一百三十元至二百六十元，漲至一百四十五元至二百九十九元，漲幅十．九％至十五％不等。

生產普拿疼藥布的葛蘭素史克藥廠表示，自二○○八年，普拿疼肌立痠痛藥布從未調價，現是為反映近年營運及製造成本提高，不得不調價。

國安感冒液、明通治痛單液跟漲

除了普拿疼痠痛藥布外，薄荷類緩解疼痛的綠油精，也有三款已於日前調漲，依照不同容量，價格從五十九元至一百三十元，漲為六十九元至一百五十九元，漲幅約十七％至二十二％。

生產綠油精的新萬仁製藥公司指出，近十年國內外原物料成本不斷上漲，且製造成本提高，因此調整相關品項的售價。

另外有藥師提及，國安感冒液、明通治痛單液等感冒糖漿也已漲價，均自原先的十六元調漲至十七元，業者也是因原物料等成本增加而漲價。

藥師沈采穎說，普拿疼肌立痠痛藥布的市占率近兩成，綠油精則在同質產品市場占有率約五成，藥品漲價可能與原物料成本上揚有關，且明年起藥品運送須符合衛福部的藥品優良運銷作業規範，例如溫控要求等可能提高運輸成本，進而反映在售價上。