龍發堂驚傳群聚感染 32人染阿米巴痢疾

2017-12-19

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄龍發堂驚爆法定傳染病阿米巴痢疾、肺結核及上呼吸道群聚感染，二波傳染阿米巴痢疾篩檢陽性者七十三例，有卅二人確診；廿九人高度疑似肺結核通報，六人確診肺結核；由於內部浴廁不足、照護人力匱乏，衛生局訪查發現便盆滿是屎尿、走道也見糞便痕跡，惡劣環境造成疫情延燒，儼然成為傳染窩。

龍發堂七月傳出一名堂眾罹患阿米巴痢疾，也是近年高雄幾乎絕跡的阿米巴痢疾又傳罕見新例，驚動衛生局到龍發堂全面採檢，結果確診十三例，讓防疫人員大感吃驚，疾管署也判定是群聚感染事件。

龍發堂地上七層、地下一層的建物，收容近五百病患，但工作人員不到廿人，且無合格看護員及醫療人員。部分廁所仍是糞溝式，竟無沖水設備，且浴廁嚴重不足，收容住民多是精神病患，很難要求排隊如廁，只能以便盆應急。

7月、11月連兩波傳染 另6人肺結核

衛生局訪查時，多次發現便盆糞便未清，樓層走道甚至見到糞便痕跡，阿米巴痢疾傳染途徑是糞口傳染，惡劣環境不利防疫。十一月下旬，衛生局二次複檢，又增十九例確診個案，顯示疫情仍在延燒。

九月龍發堂又出現一例肺結核個案，已是一年內通報的第三例，十月全堂人員Ｘ光檢查後，異常者逾五十七人，高度疑似個案通報廿九人，並有六人確診。

衛生局發現阿米巴痢疾及肺結核病患已擴及各樓層。衛生局指出，疫情爆發後，先後逾廿次訪查並安排醫療團隊進駐，依違反傳染病防治法、食品衛生及精神衛生法已開出六張罰單，裁罰近七十萬元，但整體環境未見改善。擔心疫情延燒，因此自十月起針對病患分批轉介就醫，第一階段已移出六十一位到市立醫院診療。第二階段規劃將再移出五十七人，以防疫情擴散。