宜蘭農舍放寬免臨路「太枝節」 林聰賢：讓外界誤以為炒房

2017-12-19

〔記者林彥彤／台北報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德日前宣布將放寬農舍與農業設施興建配置，允許農舍興建不用再臨側臨路。對此，曾任宜蘭縣長而對農舍大力管制的農委會主委林聰賢卻似乎「不買單」，他昨天面對記者追問而首度回應指出，只談可臨路蓋農舍等問題都太枝節，恐引起外界誤會在炒房地產，重要是應回歸看農業發展，將來要再看地方政府提出的論述，「有利於農民、農業和農村的，才會支持」。

林聰賢表示，到目前為止，會內水保局都尚未收到地方政府提的具體條例草案，因此還不知道是否有經過相關程序審議、合法通過。不過他認為，是否可放寬，或是可臨路蓋農舍等問題都太枝節，不是很重要。

他表示，農業發展中，只要對農民有利，從農業角度看，政府責無旁貸，如果農民真的有居住需求想避免農地重劃等，地方政府應該看碰到什麼問題，再一環一環解套，不要講太多枝枝節節的，讓外界誤以為是炒房地產。

林聰賢強調，談宜蘭農舍再談農地，是非常沒有進步，因為涉及農業發展，如果只談經濟根本無法再談下去，而是應該參考如日本或歐洲作法，讓農業和農村可以有完美的想像。接下來，台灣也將同日本一樣面臨少子化問題，要讓青年回流農村，不只是一個政策，更是一種社會運動，一種讓青年追逐的時尚，當農村再度發展起來，邊緣優勢才會被創造出來。