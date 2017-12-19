冷氣團來了 明起乾冷到週六

2017-12-19

〔記者蕭玗欣、楊綿傑、黃淑莉／綜合報導〕原預估週三南下的大陸冷氣團，提前今天報到，氣象局指出，這波大陸冷氣團強度與上一波冷空氣差不多，預計影響到週六清晨。由於水氣較少，感受上會較乾冷，也容易導致輻射冷卻發生，週四、週五最明顯，中南部清晨最低溫十一、十二度，空曠地區不排除下探十度，北部最低溫達十二度，東部十五、十六度。

高山今天有機會見雪

氣象局預報員王品翔提醒，週四、週五中南部清晨低溫下探十一、十二度，白天則上看廿三到廿五度，日夜溫差逾十度。另北部清晨低溫達十二度，白天高溫約十七、十八度。東部清晨十五、十六度。

王品翔說，昨天跟今天是本週水氣較多時候，預估今天三千公尺以上的高山仍有機會看見靄靄白雪，明天開始水氣減少，降雪機率就會大幅降低。

王品翔說，週六大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北市白天高溫可回升到廿一度，中南部則有廿五度以上，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨；不過，週日又會有另一波東北季風南下。

在空氣品質方面，今大陸冷氣團南下，外島金門及馬祖受境外污染物影響，空氣品質指標AQI達到對敏感族群不健康的警戒橘，指標污染物為PM2.5，雲嘉南部分地區則受揚塵影響，AQI也可能達到警戒橘。至於明天，除高屏地區可能因擴散問題，AQI仍達警戒橘。

業者亂棄淤泥 污染雲林空氣

雲嘉南揚塵問題嚴重，雲林地檢署、環保署聯手果然逮獲仲台營造公司及乙峰砂石行，承攬雲林六輕工業區工業用水專用設施麥寮尾水池清淤工程，卻都沒有申請合法堆置地點，就近竊佔偏僻國有土地近七公頃，開挖約六個足球場大的面積、堆置十四萬立方米的淤泥，由於沒有做任何污染防制設施，遇北風、東北季風強勁時，塵土飛揚，成為空品的重大污染源。

吳姓、丁姓負責人到案坦承犯案，允諾繳交犯罪所得、回復原狀，訊後兩人分別以十萬、三萬元交保並限制住居。雲林縣環保局則依空氣污染防制法告發，最高可罰一百萬元。