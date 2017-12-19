空污修法 經部：沒有霸王條款

〔記者陳梅英、楊綿傑／台北報導〕現行空污法第十二條關於各區域實施總量管制，環保署須「『會同』經濟部」公告實施。環保署修法一度想改為「會商」經濟部，但行政院版本決定維持目前「『會同』經濟部」的作法，引發外界「霸王條款」質疑。環保署副署長詹順貴昨表示，環保署曾據以力爭，但基於行政倫理只能尊重；經濟部次長龔明鑫則強調，空污法本來設計就是這樣，沒有霸王條款的問題。經濟部的立場是空污議題與經濟發展同等重要，希望環境保護與經濟發展共存共榮，追求包容性成長。
環保與經濟發展應共存共榮
龔明鑫說，解決空污問題，經濟部有短中長期三大策略，短期配合環保署，在空氣狀況不好時，評估用電無虞情況下自主性降載；中期則會由國營事業投入逾五八○億元經費強化防治污染設備；長期將配合非核、低碳家園的推動，轉換能源結構。
龔明鑫說，供電穩定是經濟部與台電優先考量的，若有可能缺電，空污法將允許彈性作為。也就是當各縣市實施減碳政策時，若影響到供電穩定，在緊急狀況下，經濟部會向環保署申請，經環保署通過，可以使用天然氣代替燃煤發電。詹順貴說明，環保署只要確定地方政府是因為燃煤降載，就會同意讓天然氣上來，前提是必須「降」才有「升」。
立委質疑決策機關不明
但空污法修正，環保署要「會同」經濟部，還是讓人覺得怪怪的。立委黃偉哲質疑，「會同」就表示要共同決定，到底空氣污染是誰的工作？就算經濟部不會只是站在資方立場，畢竟在環境保護上不是專業。
立委徐永明說，環保署六月端出的版本是「會商」經濟部，環保署是最後的決策機關，行政院公布的版本卻改為「會同」，表示環保署決策，經濟部有否決權，權力被分割成這樣，主管機關改為經濟部好了。
立院若改成會商 環署欣喜接受
詹順貴說，其實第十四條規定，空污惡化的緊急防制辦法也需由環保署「會同」有關機關、例如經濟部或地方政府等共同訂定，環保署一直是希望改為「會商」，諮詢後由環保署做決定，但經濟部是希望「會同」來共同決定，行政院最後裁決是維持「會同」，只能尊重。如果立法院最後決議是要改成「會商」，環保署「欣喜接受」。