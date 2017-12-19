六都、南投減污 跨年不放煙火／林佳龍邀中部7縣市共商空污防制意見 向中央發聲

2017-12-19

〔記者張菁雅、陳昀、陳鳳麗、周彥妤、楊綿傑、陳鈺馥／綜合報導〕減少空污，中央及各縣市政府紛紛祭出作法。台中市長林佳龍昨在市政會議表示，他將邀集中部七縣市首長開會，彙整空污防制意見，向中央發聲。桃市與南投則跟進五都的腳步，跨年晚會將不施放煙火。

防制空污行動方案延續14＋Ｎ

中央方面，行政院長賴清德要求環保署提出防制空污行動方案，環保署長李應元下午向賴揆報告初步方案，預定週四行政院院會通過確認後對外說明。

據了解，內容仍然延續十四＋Ｎ相關方案，除了針對固定污染源包括電力設施、鍋爐等管制，河川揚塵、農業廢棄物燃燒等都在管制範圍。也加強管控移動污染源，包括汰換二行程機車、汰換老舊柴油大貨車等。

固定污染源加收空污費下月公告

外界呼籲針對固定污染源加收空污費，李應元曾表示將針對粒狀污染物調高收費。腹案分春夏、秋冬季作出差別費率，最快明年一月公告，初估一年可加收十二億餘元空污費，受影響工廠估有八千多家。

地方部分，林佳龍指出，空污造成市民的恐慌，找出對策、徹底解決是市府的責任，週日的反空污遊行得到藍綠及各族群支持，此時正是中部七縣市聯合作戰的時候。

中捷通車後可大幅減少空污

林佳龍說，他是中彰投苗區域治理平台的發言人，將邀苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣首長，彙整中部七縣市空污防制的一致意見及個別主張，並由他承擔發言人角色，向中央反映地方解決空污的各大政策，盼中央支持。

林佳龍說，台中捷運綠線一○九年全線通車後將成為減少空污的「靈丹妙藥」，目前台中市大眾運輸人口約佔一成，希望透過轉乘優惠、MR.B&B大眾運輸系統，將比率提高到二成，現在是公車十公里免費，未來轉乘優惠甚至可以到二十公里免費。

此外，林佳龍十五日宣布，市府主辦的跨年晚會今年起不再施放煙火，當時本報調查另外五都，除了桃園市今年將施放約三分鐘煙火，其他四都也不放煙火。

桃園市昨改口表示，跨年節目中亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村擲標槍「啟動煙火」的橋段不變，但煙火將以其他方式替代，會儘速研擬方案。

「大家有疑慮，我們就不做！」桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評說，原本評估煙火只有三分鐘，影響應該不大，但大眾有疑慮，因此決定從善如流。

南投縣長林明溱昨也宣布，今年縣府主辦的跨年晚會不放煙火。

北市列管重油鍋爐改用天然氣

台北市環保局則表示，為提升空氣品質、減少PM2.5排放與改善酸雨情形，北市列管的四十八座重油鍋爐，去年硫氧化物排放標準已從300ppm加嚴至50ppm，下一步是要求業者明年七月前全面汰換重油、改使用含硫量零的天然氣。初步估計，屆時北市硫氧化物每年可減量九十四．三公噸、PM2.5每年減量四公噸。