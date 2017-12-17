毛小孩被蛇咬免驚 18間獸醫院24小時可注血清

2017-12-17

〔記者吳欣恬／台北報導〕常發生民眾家中的毛小孩被蛇咬，但蛇毒血清調度不及，來不及救回的憾事。在衛福部疾管署協調下，中華民國獸醫師公會全國聯合會即日起在網站公布各縣市的十八間配合獸醫院，可廿四小時為狗注射蛇毒血清，讓憾事不再發生，http://www.tw-tvma.org/serum.ph網頁可查詢各縣市獸醫院。

獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中指出，蛇毒血清屬於人用藥物，二○一五年一月動保法修法後，才開放獸醫師可以合法領用，但常面臨血清數量不足，加上可注射的獸醫院據點不夠多，常見來不及救狗命的憾事。

陳培中說，國內每年約發生五、六十起狗被蛇咬的事件，狗被蛇咬常發生在半夜或休假日，地點也多為山區，加上狗遇到蛇，常會主動挑釁，導致被咬位置主要在頭部，蛇毒會快速傳輸到中樞神經，跨縣市支援常應付不及。

目前已將總數廿四劑抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清凍晶注射劑、十七劑的抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清凍晶注射劑，分送到全台十八間配合獸醫院，尚有苗栗縣、彰化縣及嘉義縣的獸醫院還沒有分配到，會逐步改善。

最好知道蛇的種類

陳培中指出，飼主發現狗被蛇咬，最好可以知道蛇的種類。因為蛇毒血清屬人用藥品，製造藥廠須符合PIC/S認證，因此價格高昂，一劑要價一萬七千四百五十元。