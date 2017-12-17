台鐵車長戀車長 火車交會盼相見

2017-12-17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕同為台鐵人，牽手一世情。

台鐵職工福利委員會昨日舉辦集團結婚典禮，有三十一對佳偶締結連理，其中有十五對新郎、新娘皆是台鐵局同仁，在浪漫台北車站黑白棋格展演廳完成人生大事。

曾一起在台鐵擔任列車長職務的黃振洲（右）與吳芝瑋，交往時一人在花蓮車班、一人在高雄車班，每個月都在期待，哪天能藉由列車交會時，在月台上見到對方。

吳芝瑋表示，兩人時常一個月只見一次面，且只能早餐約會，只好約定每天講電話的時間，一解相思之苦，有時一講就是兩個小時。如果兩人班表錯開無法見面，振洲會趁下班後從花蓮搭車北上，到台北再轉乘凌晨南下的夜車，早上六點到達高雄，見她一面；下午從南迴搭車回花蓮上夜班，二十四小時環島一周，讓她非常心疼。

另外一對新人馬啟耀與鄭憶慧在員工訓練中心上課時，是坐在隔壁的同學。鄭憶慧表示，有次兩人帶著大包小包的行李在月台相遇，發現彼此住在大甲跟苑裡，僅差兩個站。當時兩人坐在不同車廂，沒想到馬啟耀下車前，先擠到鄭憶慧的車廂，將她的行李從架上搬下來才匆匆下車。

因為馬啟耀想考司機員，兩人決定一起念書拚隔年特考，現在兩人都已是台鐵司機員，平時若開的列車交會時，都會很開心揮手打招呼。