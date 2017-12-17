滷味之亂毀形象 墾丁人組消費糾紛小組

2017-12-17

「時價」惹議 消保官：消費者同意報價才烹調

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大街吳師傅店家滷味兩盤一八四五元，衍生消費風波，吳師傅昨對一則「四人吃六千」的網路不實指控提告，墾丁社區發展協會也宣示成立「即時消費糾紛小組」，希望減少墾丁消費糾紛，屏縣消保官吳清宜則到場稽查，要求店家「資訊揭露更明確、等買方同意售價再製作」。

4人吃6千？「吳師傅」喊告

吳清宜表示，滷味事件中，爭議最大的是「時價」部分，部分食材確實會因季節浮動，但店家在時價旁應註明目前價格，讓消費者明確知道，此外「秤重、製作、告知售價」流程，未來應修改為「秤重、告知售價、製作」，讓消費者先知道價格，完成口頭交易後再製作，以免衍生類似糾紛。

由於滷味事件影響攤商聲譽，墾丁社區發展協會與墾丁派出所合作成立「即時消費糾紛小組」窗口，希望消費者發現不合理狀況，都可以撥打○九三五八二六三二三專線投訴，避免買賣雙方「空口說白話」互相指責。

墾丁社區發展協會理事長戴榮義指出，墾丁大街過去常被抨擊「又貴又髒」，這幾個月社區已經認養台廿六線墾丁大街的清潔工作，沿線擺放垃圾桶，每晚定時收取觀光客的隨手垃圾，努力解決「髒」的問題。

至於為人詬病的高物價、低品質的消費糾紛，戴榮義認為，消費行為與消費市場應建立在「市場機制」上，提供申訴管道就是希望化解糾紛，也呼籲墾丁大街業者確實標價，說明商品型態與服務品項，讓觀光客在透明消費資訊下選擇，相信商品若不能物超所值，很快會被淘汰。

吳師傅業者則強調，是摸著良心在做生意，「四人吃六千」是不實謠言，已向恆春警方報案；兩盤滷味一八四五元的事件，「東西都吃光了，回去才說貴，實在太不合理。」現場消費有問題可以反映。