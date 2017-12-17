中南部連線 反空污遊行今登場

2017-12-17

台中、高雄齊步走爭4訴求 彰雲嘉縣市長共襄盛舉

〔記者蔡淑媛、丁偉杰、吳柏緯／綜合報導〕一二一七反空污遊行今在台中、高雄同步登場，台中市長林佳龍今年初反空污遊行缺席，這次行前環團在市府舉辦六次抗議空污行動，一再邀請林參與，昨天下午林允諾會與夫人廖婉如參與，支持遊行四項訴求；主辦單位指，彰雲嘉縣市長已答應出席共襄盛舉。

中南部空污嚴重令人詬病，台灣健康空氣行動聯盟今舉辦「一二一七反空污．抗暖化大遊行」，呼籲減煤救健康、節電救台灣，希望能找回台灣的藍天，並且提出四大訴求︰一、行政院、經濟部與環保署南遷；二、中火立刻減煤二成、再逐年減一成；三、各縣市前三十大污染源在二○一八年底前減排兩成；四、空品資訊網增加可即時反應的指標。

林佳龍今年初的反空污遊行，因另有公務，指派副市長出席。昨天則發出聲明表示，將與社會各界一起努力促成減煤、減排 ，改善台灣空氣品質，在主辦單位邀請下，將排開原行程，決定以市長、公民與二個孩子的父親的多重身分，偕同夫人廖婉如參加遊行，支持遊行訴求。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，彰化縣長魏明谷、雲林縣長李進勇、嘉義市長涂醒哲皆允諾出席。

嘉義市長涂醒哲也向中央喊話，嘉市細懸浮微粒（PM2.5）減幅最大、淘汰二行程機車的汰換量全國第一，但每年獲得空氣污染防制費非常少，以今年為例僅六十六萬元，不符比例原則，建議空污費應著重被污染地區的補助，而非將大部份資源用於空氣污染的生產地，並獎勵空污防制卓越的縣市。

中南部今天空氣品質不良，亮橘燈警戒，遊行恐在寒風低溫與空污下進行。環保團體表示，呼吸新鮮空氣是基本人權，不該有地域的差異。除了要求政府具體落實減煤政策改善空污外，也呼籲關心空污議題的民眾站出來。