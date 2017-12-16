3資深義消 歡喜救災半世紀

2017-12-16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕救災滅火救人就是做功德！

南投縣中興消防分隊張照雄、柳森彥、張阿從3位資深義消，從年輕的義消隊員到白髮蒼蒼的義消顧問至今已半世紀，過去義消生涯中遇過不少「玄」事，張照雄曾搜尋被大水沖走的好友，才說出「這裡找不到了！」已死亡好友的手臂就從水中伸出，他難過地說：「好友是要我不要再忙了！」

曾搜尋被水沖走的好友

南投縣消防局昨表揚協勤義消，最受矚目的是從事義消50年的中興消防分隊義消顧問張阿從、柳森彥、張照雄，半世紀前中興消防分隊剛成立要招募義消隊員，在中興新村第三市場賣早點的張照雄、賣鞋子的張阿從與務農的好友柳森彥便相揪加入，當時3人各為26歲、31歲和28歲，柳森彥笑說：「加入時黑髮少年兄，現在是白髮老人家！」

張阿從回憶，當時消防設備極簡陋，義消穿的還是日本時代留下來的消防衣，發生火災時消防車一路敲鐘，義消聽到就跟隨鐘聲到火場，若沒有聽鐘聲，則看沿路消防車水箱滴下來的水，循水痕找火場加入滅火救人行列。

「每一場火災救援都印象深刻！」柳森彥說，特別難忘草屯鎮一家瓦斯分裝場爆炸，店內大鐵片居然飛了100多公尺落在稻田裡，大家第一次見識氣爆的威力。

3位老義消過去的搜救過程遇過很玄的事。張照雄說，曾與消防隊員搜救被大水沖走的民眾，其中1人是自己的好朋友，當時一路搜尋未有所獲，他大喊「這裡應該找不到人了，我們再往下游走！」話才說完，就有一隻手臂從水中伸出，大家順著手臂把人拉出，一看居然是至交好友，已死亡好友的臉一路撞擊水中石頭，滿是傷痕，看了滿心不捨。「很玄！好友應該是想要讓我找到他，不要讓我再忙了！」