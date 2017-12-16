「想請媽媽喝咖啡」妥瑞兒的紙飛機 被網友秒殺

2017-12-16

〔記者葉永騫／屏東報導〕患有妥瑞氏症的紙飛機達人黃培淵，在屏東市廣東路早食光早餐店賣紙飛機，希望賺錢請媽媽喝咖啡及送耶誕禮物，消息傳開後，許多網友發揮愛心，不但將黃培淵現有的紙飛機全掃光，還預訂上百架。

早餐店老闆 借他騎樓開賣

32歲黃培淵因常到早食光早餐店買早餐，老闆才會認識這名特殊顧客，上星期黃培淵徵求老闆讓他在騎樓下摺紙飛機販賣，希望能夠賺錢買禮物送給媽媽、帶媽媽在耶誕節前去喝咖啡，感謝媽媽的照顧，老闆爽快答應，黃培淵於是就在早餐店騎樓賣起紙飛機，每架價格只要20元，相當便宜。

紙戰機精巧 每架只要20元

網友說，黃培淵不善於表達自己意見，以前曾在麵包店工作，因離家太遠不方便，所以離職，他喜歡摺紙飛機，從書本上學會很多技巧，不管是F-16、IDF、幻象2000等戰鬥機、空中預警機，都能摺得十分精巧，曾在附近國小賣紙飛機，卻因為外觀舉止讓小朋友害怕，購買的人不多。

摺一架 約花3、40分鐘

直到近日消息在網路傳開後，許多網友紛紛跑到早餐店購買，一下子就把所有的紙飛機買光，預購訂單還超過上百架，有人專程在現場等黃培淵摺紙飛機，因摺一架紙飛機大約得花3、40分鐘，有人等了2個小時才拿到紙飛機。

瞬間搶手 老闆盼細水長流

由於太多人來買紙飛機，讓黃培淵有點招架不住，昨天提早回家趕工摺紙飛機，早餐店老闆電話接不完，希望民眾不要一窩蜂買紙飛機，這樣對黃培淵會變成工作負擔，應該細水長流，黃培淵在早餐店的時間為每週三、四、五上午。