活到老學到老／73歲拿博士 80歲獲農機終身成就獎

2017-12-16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東科技大學生物機電工程系退休副教授陳寶川，活到老學到老，儘管73歲才取得博士學位，研究生涯中，除研發大蒜、洋蔥收穫機、龍眼、玉米脫粒機等獲專利，也通曉西班牙文、阿拉伯文，今年以80歲高齡獲國內農機界最高榮譽，由中華農業機械學會頒發的「農機終身成就獎」。

擁龍眼、玉米脫粒機等專利

陳寶川是屏東縣高樹鄉人，屏東農校（屏科大前身之一）初級部、高級部農藝科畢業，大學就讀中興大學，修讀農業機械學士及碩士，62歲再返母校進修，73歲取得生物機電工程系博士學位。

雖出身職校，陳寶川曾任教國中、高職、專科、技術學院及科技大學，還曾獲師鐸獎；教學生涯4度借調遴聘到薩爾瓦多、沙烏地阿拉伯、甘比亞、史瓦濟蘭等4國，前後8年半，擔任農機及機械教學，促進各國農業發展，與甘比亞總統賈梅及各國官員成為好友，為台灣做了最好國民外交。

4度前往友邦 任農機教學

陳寶川在薩爾瓦多2年，勤學西班牙文，回屏科大任教後還擔任西班牙文教師，常用台語教西文，受到學生歡迎，有時一班超過70人選修；他也對字體藝術有興趣，研發梯形練習格，教學生如何寫出漂亮的鋼筆字，多才多藝，常讓人忘記他的本業是農機。

陳寶川勤學 還沒老的感覺

教了一輩子的書，陳寶川至今仍勤學不倦，他說：「處處留心皆學問，今天發現了不懂的東西，就算無法馬上了解，也要設法在明天找出答案，保持這樣的心，就不會注意到今天的病痛。」現在他每天種菜，也閱讀、創作詩文，身體健朗，他說：「還沒有老的感覺。」

  • 陳寶川是屏科大農具館規劃人之一。 （記者羅欣貞攝）

    陳寶川是屏科大農具館規劃人之一。 （記者羅欣貞攝）

  • 屏東科技大學生物機電工程系退休副教授陳寶川今年獲中華農業機械學會頒發「農機終身成就獎」。（記者羅欣貞攝）

    屏東科技大學生物機電工程系退休副教授陳寶川今年獲中華農業機械學會頒發「農機終身成就獎」。（記者羅欣貞攝）

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