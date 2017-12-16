活到老學到老／73歲拿博士 80歲獲農機終身成就獎

2017-12-16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東科技大學生物機電工程系退休副教授陳寶川，活到老學到老，儘管73歲才取得博士學位，研究生涯中，除研發大蒜、洋蔥收穫機、龍眼、玉米脫粒機等獲專利，也通曉西班牙文、阿拉伯文，今年以80歲高齡獲國內農機界最高榮譽，由中華農業機械學會頒發的「農機終身成就獎」。

擁龍眼、玉米脫粒機等專利

陳寶川是屏東縣高樹鄉人，屏東農校（屏科大前身之一）初級部、高級部農藝科畢業，大學就讀中興大學，修讀農業機械學士及碩士，62歲再返母校進修，73歲取得生物機電工程系博士學位。

雖出身職校，陳寶川曾任教國中、高職、專科、技術學院及科技大學，還曾獲師鐸獎；教學生涯4度借調遴聘到薩爾瓦多、沙烏地阿拉伯、甘比亞、史瓦濟蘭等4國，前後8年半，擔任農機及機械教學，促進各國農業發展，與甘比亞總統賈梅及各國官員成為好友，為台灣做了最好國民外交。

4度前往友邦 任農機教學

陳寶川在薩爾瓦多2年，勤學西班牙文，回屏科大任教後還擔任西班牙文教師，常用台語教西文，受到學生歡迎，有時一班超過70人選修；他也對字體藝術有興趣，研發梯形練習格，教學生如何寫出漂亮的鋼筆字，多才多藝，常讓人忘記他的本業是農機。

陳寶川勤學 還沒老的感覺

教了一輩子的書，陳寶川至今仍勤學不倦，他說：「處處留心皆學問，今天發現了不懂的東西，就算無法馬上了解，也要設法在明天找出答案，保持這樣的心，就不會注意到今天的病痛。」現在他每天種菜，也閱讀、創作詩文，身體健朗，他說：「還沒有老的感覺。」