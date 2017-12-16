日讀5小時、運動2小時／77歲翁錄取博士班榜首

2017-12-16

〔記者陳冠備／彰化報導〕人生70才開始！

77歲陳炳松每天上午8點半準時到田中鎮圖書館報到，他不是愜意翻閱報章雜誌，而是讀著「太陽能發電技術」、「半導體物理製程理論」等艱澀專業書籍，今年他報考大葉大學電機博士班，以榜首成績錄取。陳炳松表示：「人生不留白，想挑戰自我的天花板。」

人生不留白 挑戰自我天花板

陳炳松自幼好學，高中畢業後就入伍從軍，擔任軍醫，退伍後考上台電北區營業處檢驗人員，就職期間他半工半讀，考上中國市政專校（中國科大）營建科，45歲退休後擔任10年公路考驗員，61歲那年赴中國就讀廣州中藥大學，畢業後回台繼續進修，取得明道大學高階企業管理碩士學位。

今年11月下旬，他又參加大葉大學電機博士班甄試面試和口試，12月7日以榜首之姿，錄取大葉大學電機博士班，農曆年後即可入學就讀。

退休後 4醫生兒鼓勵進修

陳炳松表示，他從台電退休後，在妻子與4個醫生兒子鼓勵下，不斷往上進修取得學位，每次都是班上最老的學生。但他從年輕就一直保持閱讀的習慣，現在每天最少花5小時閱讀，除了微積分、物理、光學等專業知識外，也喜歡閱讀名人傳記。

「讀書最需要精神！」陳炳松說，他每天花2小時做伸展操、打太極，一個禮拜最少游泳一次，保持健康的體魄。「狡兔有三窟！」陳炳松也比喻，人應該多學技能才不會失業，社會也能更加進步。他說，政府正在推廣非核家園與綠能政策，他是台電人員退休，若能取得博士知識，再配合以往實務，就能幫助國家有更好的發展。

大葉大學電機系主任黃俊杰表示，陳炳松相當好學，也有豐富人生閱歷，在大葉電機博士班須修完32學分，並發表一篇期刊論文與博士論文口試通過，方能取得學位，快則2年，也有人花6、7年才拿到學位，希望他更努力，順利完成學業。

陳炳松對自己十分有信心，他說，對於論文方向已經有構思，也開始研讀相關理論，希望能在3年內取得學位。