冷氣團來啦 全台溫度溜滑梯

2017-12-16

後天清晨下探11度 可能是入冬最低溫

〔記者吳柏緯／台北報導〕冷氣團南下，全台氣溫如溜滑梯下降！

中央氣象局表示，今天上午強烈大陸冷氣團報到，全台氣溫都會下降，其中北部降幅約六度，低溫大約僅剩十三度，民眾將明顯感受天氣變冷。

氣象局預報員吳依帆說明，大陸冷氣團今天抵台，北台灣首當其衝，白天高溫大約十九度，但時間越晚，氣溫將像溜滑梯一樣下降，今天晚間到明天清晨將會出現十三度低溫。

比起北部有感降溫，中南部今天的氣溫與昨天相差不遠，僅下降一到兩度左右。不過隨著冷氣團逐漸南移，對中南部的影響也會逐漸加劇。吳依帆說，中南部的民眾週日也會明顯感受到溫度下降。

吳依帆表示，這波冷氣團的影響時間大約到週一白天，接著氣溫略微回升。不過受到輻射冷卻的影響，週一清晨，中部空曠地區的溫度可能下降到十一度左右，有機會打破今年入冬低溫紀錄。

至於降雨情況，吳依帆指出，今天北部與東北部仍會降雨，基隆北海岸地區可能出現局部大雨，其他地區的天氣相對穩定。而從週日開始，北部的水氣減少，降雨的情況也會逐漸趨緩。

根據環保署預報資料顯示，今天晚間會有輕微的境外污染物報到，不過由於擴散條件良好，對台灣影響並不明顯。整體而言，今天中部、高屏地區與金門、馬祖的空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒；雲嘉南地區則受風速增強影響，局部地區將出現揚塵天氣，空氣品質可能呈現對所有人都不健康的紅色警示。