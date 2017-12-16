台中跨年晚會 今年起不放煙火

2017-12-16

除桃園放3分鐘煙火 雙北與台南、高雄也不施放

〔記者黃鐘山、蔡亞樺、何玉華、魏瑾筠、洪瑞琴、王榮祥／綜合報導〕一二一七反空污大遊行即將上路，台中市政府聲援反空污，市長林佳龍昨天宣佈，市府主辦的跨年晚會今年起不再施放煙火，為台灣的環境再盡綿薄之力。另外五都，除了桃園今年確定將施放約三分鐘煙火，其他四都也不放煙火。

台中市府指出，現正努力推動各項空污防制政策，台中市PM2.5年均濃度，自一○三年廿七μg/m3下降至今年十一月廿．一μg/m3；紫爆天數也從一○三年的八十七天、下降到今年十一月底的廿天。

林佳龍表示，他已指示今年市府主辦的跨年晚會不再放煙火。市府新聞局長卓冠廷說明，接獲不少民眾反映別再放煙火，市長決定從善如流，這對台中多年來的跨年文化，也是一次突破性的改變。

林佳龍說，空污的來源很多，市府盡全力來減排，為響應反空污的訴求，今年跨年晚會台灣體大及后里麗寶樂園兩個主場地，將改採溫馨跨年活動；至於零星地區施放煙火，將請民政局、區長去溝通協調。

空污議題夯，環團將在明日舉行反空污大遊行，對於備受關注的台北一○一跨年煙火，台北市觀光傳播局表示，台北一○一煙火秀由台北一○一大樓自籌經費，市府也無編列相關預算、挹注任何經費。新北市政府則表示，已多年沒有舉辦跨年或放煙火活動。

台南5年前就喊停 高雄4年沒辦晚會

桃園市今年跨年確定將施放約三分鐘煙火、花費十五萬元。桃園市長鄭文燦表示，跨年煙火是期盼讓所有的市民能在幸福感中一起倒數，不會有奢華鋪張的意味。未來是否持續以煙火跨年，他強調，市府保持開放態度，也許明年觀光旅遊局可設計不同形式的倒數活動及跨年亮點。

台南市政府的跨年晚會，早於一○一年就不施放高空煙火，當時還高舉「全台有史第一次沒有施放煙火的跨年晚會就在台南」訴求，改採環保科技聲光秀取代煙火秀。

高雄將勸導民間 晚會少放煙火

高雄市政府昨也表示，已連續四年未辦跨年煙火和晚會，未來也將勸導民間舉辦跨年活動時，善盡企業責任、減少施放煙火。