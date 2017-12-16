國道客運元旦優惠 台鐵轉乘也算

2017-12-16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕元旦假期國道客運將提供平均八五折優惠票價，且有轉乘優惠，吸引民眾返鄉、出遊搭乘大眾交通工具。

交通部公路總局運管中心副執行秘書梁郭國表示，十二月二十九日至明年一月一日，共有十四家業者提供票價優惠；折扣最多的是阿羅哈客運台中—高雄路線，單程原價四百元，優惠價只要三百元，等於七五折優惠。另外，元旦連假搭乘台鐵、國道客運，再轉乘在地客運，使用電子票證可享一段票、基本里程免費優惠。

連假實施國道客運票價及轉乘優惠措施，國慶僅八十六條路線適用，元旦增加至一○一條；較熱門的國光客運台北—高雄原價五百八十元，優惠價五百三十元，約九一折、和欣客運台北—台南原價六百三十元，優惠價五百三十元，約八四折。

轉乘在地客運也較今年國慶連假擴大，搭乘國道客運，連搭台鐵後轉乘在地客運（台北市區公車除外），都有轉乘優惠。梁郭國表示，今年國慶連假逾兩千人使用轉乘優惠，這次納入台鐵，相信元旦連假使用轉乘優惠人次，可增加一倍以上。

元旦連假針對宜蘭地區疏運部分，仍將試辦「捷運三重站—羅東」、「市府轉運站—傳藝中心」及「板橋轉運站—羅東」等三條國道客運臨時路線，再利用宜蘭「台灣好行」、紅綠線、宜蘭勁好行等轉至旅遊景點。