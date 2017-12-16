管理電動機車 專屬車牌上路

2017-12-16

明年預計發10萬張

〔記者鄭瑋奇、吳柏緯／綜合報導〕明年一月一日起，電動機車將有專屬車牌。交通部推出電動小型輕型機車、電動輕型機車、電動普通重型機車、電動大型重型機車、輸出馬力五十四HP以上電動大型重型機車等五款號牌，除了有助於推動智慧電動機車產業，環保署也肯定此作法將提高電動車使用率，降低空氣污染。

交通部公路總局監理組副組長林義勝表示，以今年十一月為例，約發出近八千張電動機車車牌，預估明年全年可發出十萬張電動車新牌。

林義勝表示，推出電動車專屬車牌，未來要做停車管理時，就能讓各單位輕鬆辨識電動機車。電動車專屬車牌代碼第一個英文字母均為「Ｅ」（electric），號碼採前三後四配置（例如EMB-五六七八），號牌規格、顏色、材質、防偽辨識及字體樣式等，與現行機車牌相同，僅於號牌上方加上「電動車」字樣。

原號牌仍可續用

現行已領用一般車牌的電動機車共十萬七千八百三十三輛，林義勝表示，明年發行新車牌後，原號牌仍可繼續使用。車主若想更換為電動機車專屬號牌，須依規定繳交號牌規費三百元，輸出馬力五十四HP以上電動大型重型機車號牌須付四百元。熱門車牌號碼，像是六六六六、八八八八、九九九九等，民眾都可上網競標。

全台七百一十輛電動汽車，為讓號牌有一致性，現行核發有上、下綠邊的電動汽車專屬號牌，用完後不再採購、製作。未來電動汽車專屬號牌，將依原號牌規格樣式、顏色不變，僅增加電動車字樣。

環保署空保處處長蔡鴻德表示，移動污染源是台灣空污來源之一，電動機車核發專屬車牌將有助於主管機關監理，進而增加民眾選購電動機車的意願，取代一般機車，改善空污。