財部將推發票APP 獎金直接匯入戶頭

2017-12-15

〔記者吳佳蓉／台北報導〕中獎發票兌領據點，未來可望擴及超商、大賣場及金融機構。財政部表示，預定二○一九年將推出官方發票APP，除基本存取發票功能外，還可直接將中獎發票獎金匯入個人帳戶，中獎發票獎金兌領據點，可望由現行一五○○家增至上萬家。

兌獎據點擴展至上萬家

財政部長許虞哲透露，正緊鑼密鼓研擬發票兌獎新制，「至二○一九年將有重大變革。」賦稅署解釋，未來變革有兩項重點，一是官方發票APP問世，不僅可掃描電子發票QR Code或綁定載具（如悠遊卡、手機條碼）等方式儲存、管理發票；若中獎，於APP輸入個人活存帳戶，獎金便可直接入帳，避免再跑一趟郵局兌領。

不過，考量發票獎金發放涉及所得稅扣繳，APP將採實名認證（需輸入身分證字號）。中獎獎金匯入部分，若無實體電子發票中獎，不限金額皆可匯入，但若是紙本電子發票中獎，只有兩百元及一千元獎金可直匯入帳戶，一千元以上獎項仍得憑紙本電子發票證明聯至兌獎據點領獎。

賦稅署舉例，以超商、全聯、美廉社為例，未來若成為兌獎據點，民眾便可直接拿著中獎的傳統紙本發票或紙本電子發票證明聯去兌領獎金，不像現在只能兌領等值商品或儲值，發票兌領據點，也可由現行的一五○○家郵局，擴展至上萬家。