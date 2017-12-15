醫材新法 黑心業者最重關5年

2017-12-15

〔記者李欣芳／台北報導〕為保障民眾使用醫療器材的權益，行政院院會昨通過「醫療器材管理法草案」，醫療器材經稽查或檢驗，凡超過有效期間或保存期限、使用致危害人體健康等，可處五年以下有期徒刑、拘役或併科五千萬元以下罰金，亦即最重可處五年徒刑。

低風險醫材可上網登錄

根據這項草案，包括護膝、手推輪椅、矯正鏡片等低風險醫療器材，不再採取查驗登記，僅需要上網登錄；但是中度、高度風險的醫療器材，仍要查驗登記。

行政院長賴清德裁示說，此案衛福部由現行「藥事法」抽離，單獨制定醫療器材專法，是為使醫療器材管理與國際接軌，並符合國內實務管理需要，同時也是政府推動五加二產業中，「生醫產業創新推動方案」的重要配套法案，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

根據草案，中央主管機關發現醫療器材有重大危害人體健康之虞時，應即禁止其製造、輸入，並得廢止其醫療器材許可證或登錄；其已製造或輸入者，應限期禁止其輸出、販賣、供應、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列；必要時並得沒入銷毀。

這次修法也首度把醫療器材維修業納入醫療器材販賣業，想要維修醫療器材，須先向地方衛生單位登記，聘僱專業技術人員才能維修醫療器材。