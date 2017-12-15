顧病父、獎金助家計 國手盼「摔」進奧運

2017-12-15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市大理高中體育班三年級張禹萱是國內角力好手，多次入選中華代表隊，拿下六、七十面賽事獎牌，出生外配家庭的張禹萱，父親在她小學時中風倒下，早熟且孝順的張禹萱在課業、訓練之餘，照料臥病在床的父親，勤拿獎金分攤家計，猶如在角力場上像獅子般迎戰困境，不畏艱難的表現，獲得北市教育關懷獎，張禹萱夢想有天能「摔」進奧運，為國爭光。

獲北市教育關懷獎肯定

為了準備明年亞運，目前在高雄左營培訓中心訓練的張禹萱，昨在媽媽陪同下前往學校領獎。張禹萱受訪表示，起初接觸角力，是有柔道專長的爸爸希望她有運動習慣，因此從小學一年級開始練習，一直持續到現在。

張禹萱家中的經濟重擔落在媽媽身上，要在醫院、家庭、職場奔波，因此張禹萱利用課餘時間，照料臥床、生活無法自理的爸爸。張禹萱說，小學四年級爸爸突然中風，一路走來困苦，很感謝學校老師與教練幫忙，她也入選國手，有領固定薪水可以幫忙家計。

擔任張禹萱教練的大理高中老師童國勝表示，張相當乖巧，無論課業或訓練，不用旁人擔心，比賽成績相當優異，在全中運連拿五次冠軍，前年亞洲青少年錦標賽拿下第三名的好成績，也因此得到保送大學的機會。

童國勝說，張目前跟著角力國手陳玟陵練習，俄羅斯籍教練一週兩次也會到校指導，即使練習到手臂脫臼或身體其他部位受傷，仍不放棄拚命練，就是希望在亞運有亮眼表現。