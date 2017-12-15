入冬最強冷氣團明報到 週日探12度

2017-12-15

〔記者蕭玗欣、劉濱銓／綜合報導〕今年入冬最強的大陸冷氣團將在明天報到，北部、東北部將感受到風力明顯增強、雨勢加劇，下週日到週一清晨中部以北、東北部低溫下探十二度，南部十四度、花東十五度。此外，近日受東北季風影響，玉山連日低溫，昨清晨也降下今年入冬第三場雪。

中央氣象局北峰氣象站昨天清晨四時觀測到降雪，一路下到四時五十分，厚度○．五公分，山頭覆上薄薄積雪，在金黃日光映照下，更顯潔白漂亮，猶如耶誕薑餅屋上的糖霜，相當特別。

不過好天氣只有今天，中央氣象局預報員朱美霖表示，今天東北季風減弱，各地氣溫可望回升一到兩度，除清晨有水氣通過台灣，北部、東半部、中南部山區會有些微降雨，宜蘭地區雨勢稍大，白天過後，西半部為多雲到晴的好天氣，北海岸及東半部地區降雨也會稍緩。氣溫方面，北部、東北部高溫廿三度左右，中南部廿六、廿七度，花東廿二到廿五度。

恐達強烈大陸冷氣團強度

朱美霖說，明天大陸冷氣團報到，不排除達強烈大陸冷氣團的強度，預計影響到下週三，明天一早北台灣會感受到氣溫明顯下滑且有大雨，入夜後只有十三、十四度，中南部入夜後低溫下探十七、十八度。

預估最低溫將出現在下週日及週一清晨，中部以北、東北部低溫只剩十二、十三度，沿海空曠地區可能更低，南部低溫十四度，東部、東南部十五度左右。

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨上午增強為今年第廿六號颱風「啟德」（Kai-tak，香港命名），不會直接影響台灣，但下週一、二進入南海，中南部山區降雨機率增加。