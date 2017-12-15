初審通過 搭大客車未繫安全帶 最重罰6000元

2017-12-15

大型車沒加裝行車視野輔助系統 可罰2萬4000元

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為減少大型車輛死傷事故，立法院交通委員會昨初審通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，規定大客車行駛於快速道路、高速公路上，乘客未繫安全帶，駕駛最高可處六千元罰鍰，若已盡告知義務，則罰乘客。

駕駛若盡告知義務 罰乘客

有鑑於蝶戀花遊覽車國道事故死傷慘重、大型車輛肇事死傷案件層出不窮，立法院交通委員會昨審議「道交條例部分條文修正草案」，為避免大型車輛轉彎時，因視線不佳造成危險，初審新增條文規定，大客車、大貨車應加裝行車視野輔助系統，未安裝者可罰汽車所有人一萬二千元至二萬四千元罰鍰；該系統無法正常運作卻繼續行車者，則處九千元至一萬八千元罰鍰。

對於多年來常有聯結車、大客車、大貨車等車輛駕駛，在被吊銷、吊扣駕照後仍違規上路，甚至因此肇生事故。初審條文規定，若上述種類車輛於上述情況下違規行駛，罰責從四萬元至八萬元罰鍰，加重至六萬元到十二萬元。

據交通部統計指出，在修法強制小客車前後座乘客繫安全帶後，前座乘客未繫安全帶者，二○一五年共取締一．七萬餘件，由於執行困難，後座乘客未繫安全帶部分，去年僅取締七五一件、今年則為九一五件。

初審條文規定，車輛行駛於道路上，乘客、駕駛未繫安全帶者，可處新台幣一千五百元罰鍰；營業大客車駕駛人未繫安全帶，則從現行一千五百元罰鍰加重至二千元，若營業車輛駕駛已盡告知義務，則處罰不配合之乘客。

現行法規僅規範大客車等駕駛行駛於快速道路、高速公路時，須提醒乘客繫安全帶，否則可罰駕駛人九千元至九萬元，但對第一排座位及前方無座椅外之不配合乘客，則無訂定罰則。

因此草案規定，大客車行駛國道和快速道路時，四歲以上全車乘客沒繫安全帶，可處駕駛人三千元至六千元罰鍰，若駕駛人已盡告知義務，則處罰不配合之乘客。

另外，除原本汽車轉彎未禮讓行人處以一千二百元至三千六百元罰鍰外，初審條文也新增，汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，若未禮讓攜帶白手杖、導盲犬之視障者通過，將重罰二千四百元至七千二百元罰鍰。