曾文水庫水情緊 莫拉克風災以來最差

2017-12-15

竹苗、台南有效降雨少 明德水庫蓄水率僅剩2成2

〔記者吳俊鋒、楊綿傑／綜合報導〕過去幾個月雨勢不多，新竹、苗栗、台南等地陸續將水情燈號從「水情正常」的藍燈，調整為「水情稍緊」的綠燈，曾文水庫水位更持續下探，目前蓄水率勉強超過五成，比起歷年平均值，少了將近一億立方米，水情為莫拉克風災以來最差，秋冬雜糧已停止灌溉。

目前北部主要水庫蓄水率，新山水庫近九成五、翡翠水庫有九成、石門水庫更是百分之百，但竹苗情況較不樂觀，寶山第二水庫蓄水率在五成以下、明德水庫更是低到剩下二成二，南部的曾文水庫蓄水率約五成一、烏山頭及南化在八成上下。

南水局副局長簡振源表示，據統計，今年八至十一月，曾文與南化等水庫集水區的累積降雨量，不到歷來平均值的五成，汛期時無法有效「進帳」，入冬後，隨即出現水情隱憂。

目前曾文水庫水位標高已在二一三公尺以下，有效蓄水量不到兩億四千萬立方米，蓄水率僅五十一．七二％，連同烏山頭水庫，合計約三億又四百萬立方米，在明年雨季來臨前，得先撐過枯水期。

簡振源說，目前曾文系統的有效蓄水量，為水庫啟用四十四年來倒數第八，也是莫拉克風災之後最低的一年，不能大意。而南化的水情，約在莫拉克風災後的平均值之間，但卻是水庫啟用二十四年來的倒數第六，一樣要謹慎以對。

簡振源強調，水利署每週都進行水情檢討，密切監控，一期稻作能否順利供灌，將會再審慎評估，目標是確保明年五月底不進入嚴峻的第三階段限水。

水利署：調度後 春節前全台供水無虞

水利署長賴建信及台水董事長郭俊麟昨在立院答詢時則指出，雖降水偏少，但透過系統調度，春節前台灣各地供水無虞。

賴建信指出，七、八月颱風過後，台灣都沒有較明顯降雨，南部部分地區降雨量只剩往年平均值的五至六成，竹苗一帶降雨量更是跌破四成，只有往年平均值的三成九，部分地區水情較為吃緊。

郭俊麟也說明，目前已加強各區間系統性調度，以石門水庫協助竹苗部分，高屏溪逕流量也夠，也可支援到台南用水，春節前應能正常供水無虞。